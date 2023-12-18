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البنك العربي يرعى فعاليات يوم اليتيم في عمان والمفرق ووادي موسى بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

12/18/2023 7:30:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدّم البنك العربي مؤخرا دعمه لفعاليات برنامج يوم اليتيم بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، حيث تم توزيع كسوة الملابس والأحذية والالعاب على الأطفال في صالة عرض بنك الملابس في كل من عمان والمفرق ووادي موسى.
ويأتي هذا الدعم انسجاماً مع نهج الاستدامة في البنك العربي ومسؤوليته تجاه المجتمع المحلي والتي مكّنت بنك الملابس الخيري من تأمين أكثر من 7000 طفل يتيم بالملابس والألعاب في مختلف أنحاء المملكة بالإضافة الى حرصه على إتاحة الفرصة لموظفي البنك للتطوع بوقتهم وجهدهم في المبادرات المجتمعية التي تُعنى بتعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي.


وخدم بنك الملابس الخيري منذ تأسيسه في عام 2013 أكثر من 1,442,552 منتفع ووزع ما يزيد عن 6,898,000 قطعة ملابس للأسر العفيفة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية من خلال العديد من البرامج التي تستهدف كافة الفئات والذين يتم خدمتهم من خلال صالة الملابس في عمان والكرك.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.


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