تراث استثنائي.. رونالدو يروج للسعودية عبر «إنستغرام» (صور)

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عن إعجابه الشديد بمدينة العلا السعودية، بعد زيارتها.
ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، صوراً من زيارته لهذه المنطقة وعلق عليها، قائلاً: "تراث استثنائي للعلا، هنا في السعودية، أنا مندهش".
ويستغل رونالدو الإجازة التي منحها لويس كاسترو مدرب النصر للاعبيه لمدة 4 أيام، بعد تأجيل مباراة العالمي أمام اتحاد جدة، لارتباط الأخير بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2023، من أجل زيارة بعض الأماكن التاريخية بالمملكة.
يذكر أن رونالدو يحتل صدارة هدافي الدوري السعودي حتى الآن، برصيد 16 هدفاً، ويليه محترف الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش برصيد 14 هدفاً.
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