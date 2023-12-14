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تراث استثنائي.. رونالدو يروج للسعودية عبر «إنستغرام» (صور)

12/14/2023 5:46:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عن إعجابه الشديد بمدينة العلا السعودية، بعد زيارتها.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، صوراً من زيارته لهذه المنطقة وعلق عليها، قائلاً: "تراث استثنائي للعلا، هنا في السعودية، أنا مندهش".

ويستغل رونالدو الإجازة التي منحها لويس كاسترو مدرب النصر للاعبيه لمدة 4 أيام، بعد تأجيل مباراة العالمي أمام اتحاد جدة، لارتباط الأخير بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2023، من أجل زيارة بعض الأماكن التاريخية بالمملكة.

يذكر أن رونالدو يحتل صدارة هدافي الدوري السعودي حتى الآن، برصيد 16 هدفاً، ويليه محترف الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش برصيد 14 هدفاً.

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