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الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ويقصف عددا من المنازل

12/13/2023 5:19:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين لليوم الثاني، والذي خلف 7 شهداء، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة فجر وصباح اليوم الأربعاء
.

وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي حولت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، وفرض جيش الاحتلال حصارا كاملا على الحي وأغلق جميع مداخله بالآليات العسكرية والجرافات التي قامت بتدمير للبنية التحتية والبسطات .

كما قامت قوات الاحتلال بقصف بصواريخ "الأنيرجا" ثلاثة منازل في الحي الشرقي في
جنين تعود
للمواطنين: عدي بعجاوي تركمان والذي احترق بالكامل، ونصر الدين عمر السعدي، ومنزل شقيقه فراس، وألحقت خرابا ودمارا بمحتويات عدة منازل بعد اقتحامها، عرف من أصحابها: عبد الله ناصر، وعلي وسامر ومراد السعدي، واحتجزت في العراء 12 مواطنا وأخلت سبيلهما بعد استجوابهما، كما حاصرت منزلا في حرش السعادة وهددت بقصفه، واعتقلت الشاب عمر فران جلامنة، كما قصفت منزلا آخر في حليمة السعدية، وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في حيي الدمج والحواشين في المخيم.

وواصلت قوات الاحتلال صباح اليوم قصف المنازل في مخيم جنين، وتدمير البنية التحتية فيه، وأطلقت الرصاص على كل من يتجول في المدينة ومخيمها، وشنت حملة مداهمات للمنازل واعتقالات للمواطنين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، التحوّل إلى التعليم الإلكتروني عن بُعد في مدارس المدينة ومخيمها، وأي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر للوكالة الرسمية إنه "نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها مدينة جنين ومخيمها، وحفاظا على سلامة المعلمين وسلامة أبنائنا الطلبة، يتم تحويل التعليم اليوم الأربعاء عن بُعد في مدارس المدينة والمخيم وفي أي بلدة يكون فيها تواجد لقوات الاحتلال".

وكان قد أعلن مساء أمس عن استشهاد الشاب رشاد محمد تركمان (18 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر الثلاثاء إلى 7.

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