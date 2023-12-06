مؤشر دمغ الذهب يسجل انخفاضا حادا بنسبة 65% الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- سجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة، انخفاضا حادا بنسبة 65% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على مختلف الأنشطة الاقتصادية في فلسطين.

ودمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، نحو 432 طن ذهب تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة".

وبينت الوزارة في بيانها، أن إيرادات المديرية خلال الشهر الماضي سجلت مبلغ 377 ألف شيقل بنسبة انخفاض بلغت 75%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ سجلت فيه الإيرادات مبلغ 1.4 مليون شيقل.

وتتسبب إجراءات الاحتلال بمنع حركة تنقل الأفراد والبضائع بين المدن، علاوة على الإغلاقات والاجتياحات المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية، ما يؤدي إلى تعطل الحركة الاقتصادية، إضافة إلى التراجع الحاد في السيولة النقدية في السوق الفلسطيني، ما أدى إلى التراجع الحاد في القدرة الشرائية.

وأظهر رصد وزارة الاقتصاد أن 82.6% من المنشآت الصناعية والتجارية تراجع أداؤها الشهري بسبب الاجتياحات والاقتحامات المتكررة، في حين أن 94.2% من المنشآت تراجعت مبيعاتها بمتوسط 54.6% خلال الشهر الماضي، مقارنة بما قبل العدوان الإسرائيلي.

وحسب مديرية المعادن الثمينة، فقد سجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر مبلغ 1985 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 12% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي إذ كان السعر بمتوسط مبلغ (1760) دولارا.

وتدمغ المديرية سنويا ما معدله 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا ومحلا، تُشغّل نحو 3 آلاف عامل.



