ندوة تناقش خيارات الجبهة الداخلية الاردنية في ظل العدوان على فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت دائرة التثقيف السياسي في عمادة شؤون الطلبة بجامعة آل البيت، اليوم الأحد، ندوة حوارية بعنوان "الجبهة الداخلية وخياراتها في ظل الصراع والعدوان على دولة فلسطين".
وأكد القنصل الفخري لجمهورية هنغاريا المهندس زيد نفاع أن الضفة الغربية تتعرض لعدوان غاشم لم يتوقف منذ أكثر من سبعة عقود حيث نشأ الاحتلال على أيدلوجية دينية لا تؤمن بالديانات الأخرى .
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