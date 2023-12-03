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ندوة تناقش خيارات الجبهة الداخلية الاردنية في ظل العدوان على فلسطين

12/3/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت دائرة التثقيف السياسي في عمادة شؤون الطلبة بجامعة آل البيت، اليوم الأحد، ندوة حوارية بعنوان "الجبهة الداخلية وخياراتها في ظل الصراع والعدوان على دولة فلسطين".
وأكد القنصل الفخري لجمهورية هنغاريا المهندس زيد نفاع أن الضفة الغربية تتعرض لعدوان غاشم لم يتوقف منذ أكثر من سبعة عقود حيث نشأ الاحتلال على أيدلوجية دينية لا تؤمن بالديانات الأخرى .

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