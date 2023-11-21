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ذياب بن محمد يستقبل نائب رئيس وزراء أستراليا في واحة الكرامة

11/21/2023 7:24:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، في واحة الكرامة أمس، ريتشارد مارليس، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي، الذي يزور الدولة حالياً.

حرس الشرف

واستعرض سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وريتشارد مارليس مراسم حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، واستمع ريتشارد مارليس إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر، ما يرمز إلى الوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وفي ختام الجولة سجل نائب رئيس وزراء أستراليا كلمة عبر فيها عن تقديره لشهداء الدولة.

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