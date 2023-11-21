ذياب بن محمد يستقبل نائب رئيس وزراء أستراليا في واحة الكرامة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، في واحة الكرامة أمس، ريتشارد مارليس، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي، الذي يزور الدولة حالياً.
حرس الشرف
واستعرض سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وريتشارد مارليس مراسم حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، واستمع ريتشارد مارليس إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر، ما يرمز إلى الوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.
وفي ختام الجولة سجل نائب رئيس وزراء أستراليا كلمة عبر فيها عن تقديره لشهداء الدولة.
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