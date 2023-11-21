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استشهاد الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

11/21/2023 3:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام إن الإعلامي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، استشهد في قصف إسرائيلي اليوم الثلاثاء.
وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، استشهد رفقة ابنته.
ويأتي ذلك بعد 10 أيام من استشهاد الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية الطالبة رؤى همام، في قصف إسرائيلي استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.




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