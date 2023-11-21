استشهاد الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام إن الإعلامي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، استشهد في قصف إسرائيلي اليوم الثلاثاء.
وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، استشهد رفقة ابنته.
ويأتي ذلك بعد 10 أيام من استشهاد الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية الطالبة رؤى همام، في قصف إسرائيلي استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.
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