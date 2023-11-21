وزير الداخلية يكرم عددا من منتسبي الجهات الأمنية المشاركة في إحباط تهريب نصف طن من الحشيش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء عددا من منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية المشاركة في إحباط تهريب نصف طن من مادة الحشيش المخدرة عبر البحر إلى البلاد.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن الشيخ طلال الخالد الصباح نقل إلى المكرمين تحيات القيادة السياسية العليا للبلاد مؤكدا استحقاقهم هذا التقدير لما بذلوه من جهد ساهم في ضبط هذه الكمية الكبيرة من المخدرات والتي تقدر قيمتها بـ 5ر1 مليون دينار كويتي (نحو 5 ملايين دولار أمريكي).
وأضاف الشيخ طلال الخالد وفق البيان أنه "بفضل الله عز وجل ومن ثم يقظة رجال الأمن تم إحباط تهريب هذه الكمية" مؤكدا ثقته برجال المؤسسة الأمنية وقدرتهم على مواكبة الأساليب الإجرامية لتهريب المخدرات وتوجيه الضربات الموجعة لتجار السموم البيضاء التي ما كانت لتتحقق لولا يقظتهم والتعاون الوثيق مع أجهزة الدولة المعنية.
وحضر التكريم وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية. (النهاية)
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