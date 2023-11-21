نجم يوفنتوس خارج موقعة إنتر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، ضربة قوية قبل أيام من مواجهة إنتر ميلان، ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي.
ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن الجناح الأمريكي تيموثي وياه لاعب يوفنتوس، تعرض لانتكاسة في فخذه اليمنى، ليتأكد غيابه عن ديربي إيطاليا أمام الإنتر.
وأضافت: "وياه أجرى فحوصات طبية صباح اليوم أكدت غيابه عن الفريق لفترة، والتقارير الأولى توضح أنه سيظل خارج الملاعب لحوالي 20 يوما".
ووفق ذلك، فمن المقرر أن يغيب وياه عن اللقاء الكبير أمام نابولي أيضا بالجولة 15 من المسابقة.
ويتسابق إنتر ويوفنتوس بقوة هذا الموسم، حيث يتصدر النيراتزوري جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي يحل ثانيا (29 نقطة).
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN21112023000208011052ID1107465792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.