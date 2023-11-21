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نجم يوفنتوس خارج موقعة إنتر

11/21/2023 9:22:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، ضربة قوية قبل أيام من مواجهة إنتر ميلان، ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي.
ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن الجناح الأمريكي تيموثي وياه لاعب يوفنتوس، تعرض لانتكاسة في فخذه اليمنى، ليتأكد غيابه عن ديربي إيطاليا أمام الإنتر.
وأضافت: "وياه أجرى فحوصات طبية صباح اليوم أكدت غيابه عن الفريق لفترة، والتقارير الأولى توضح أنه سيظل خارج الملاعب لحوالي 20 يوما".
ووفق ذلك، فمن المقرر أن يغيب وياه عن اللقاء الكبير أمام نابولي أيضا بالجولة 15 من المسابقة.
ويتسابق إنتر ويوفنتوس بقوة هذا الموسم، حيث يتصدر النيراتزوري جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي يحل ثانيا (29 نقطة).

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