منتخب الإمارات للسنوكر يحرز فضية فردي الأساتذة بمونديال السنوكر



حقق محمد شهاب نجم منتخب الإمارات للسنوكر، إنجازاً رياضياً جديدا، بإحراز فضية "فردي الأساتذة" لبطولة العالم للسنوكر المقامة حاليا بالدوحة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 40 دولة.

وبعد مباراة ماراثونية، استمرت نحو 6 ساعات من مساء الإثنين وانتهت صباح اليوم الثلاثاء، خسر شهاب المباراة النهائية أمام بطل العالم البحريني حبيب صباح 4-5.

وشارك منتخب الإمارات في بطولة فردي الأساتذة بـ 3 لاعبين هم محمد شهاب ومحمد الجوكر وراشد شكيلي.

وأهدى الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، الإنجاز للقيادة الرشيدة لدعمها للرياضة وخاصة البلياردو والسنوكر، والحرص على تبوأها أعلى المراكز وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل العالمية.

وقال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات“وام” إن تحقيق المركز الثاني في بطولة العالم يعد امتدادا لمسيرة إنجازات سنوكر الإمارات على مدار السنوات الماضية، ويعكس المكانة المتميزة للرياضة الإماراتية على مستوى العالم.

وأضاف: "محمد شهاب نجم منتخب الإمارات، وقائد مسيرة إنجازات السنوكر على مدار السنوات الماضية، مع باقي زملائه في المنتخب، و نعول عليهم دائما في المحافل الدولية".

وأكد الشيخ جمعة بن مكتوم أن الاتحاد عمل، منذ توليه المسؤولية ، على إعداد مجموعة من الخطط الشاملة للارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية، بما يضمن لمنتخبات البلياردو والسنوكر تحقيق طموحاتها، وكل الآمال في تحقيق المزيد من الإنجازات الفترة المقبلة.

من جهته عبر شهاب عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تحقيق المركز الأول، ولكن لم يحالفه التوفيق في المباراة النهائية، وقال: "المركز الثاني في بطولة العالم أقل هدية يمكن أن أقدمها للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وأعدهم أن أحاول مجددا للفوز بالمركز الأول، وتحقيق المزيد من الإنجازات الفترة المقبلة".

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