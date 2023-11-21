انباء عن اقتراب الوصول لهدنة بين حماس واسرائيل حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد الإعلان عن أتفاق بين حماس واسرائيل سيتم بموجبه إطلاق سراح 50 محتجزًا لدى حماس أو أكثر مقابل هدنة لمدة خمسة أيام وإطلاق سراح عدد من الأسرى في السجون الاسرائيلية

كان هذا حديث مواقع التواصل الاجتماعي

ام العبد علقت : هدنة لمدة خمسة أيام شو بدهم يعملوا فيها؟ ..وبعدين بعد ما يخلصوا اسراهم برجعوا بقصفوا وبدمروا وبقتلوا .

لنوش المومني علقت : نساء واطفال وشباب وشيوخ حتى يمكن أهالي المعتقلين استشهدوا بهالحرب وخلص راحت عليهم ..كل هالصبر على الفاضي

واضاف يوسف الحميدي : اي هدنة تتحدث عنها بعد 46 يوم من التهجير والابادة والقتل والتدمير

الضوء الاخضر اصبح لا يخدم نتنياهو ويبحث عن مخرج من الهزيمة امام شعبه واهالي الاسرى لدى المقاومة .

وتين البخيت قالت : يفكو حجز المعتقلين مقابل هدنة ل 5 ايام، طيب والاسرى الفلسطينيين اكيد رح يطقلوا سراحهم؟ وبعد الهدنة شر رح يصير حترجع الحرب ؟

المفروض تكون الاتفاقية اسرى مقابل اسرى أو اسرى مقابل انهاء الحرب بشكل كامل .

محمد جبرا علق : شو المقابل غير الهدنة المؤقتة ؟بدنا هدنة ع طول وانهاء الحرب بشكل كامل مش مؤقت، حماس كلنا امل فيكي والي عملتيه انجاز ولا ترضخي لرأي حدا .

علقت وسام محمد : هدنة بعد ايش ما ضل حدا بغزة الا خسر حد من اهله، الامهات الي ترملو والولاد الي تيتموا والناس الي فقدت اطرافها والدمار الي صار والامهات الي شالوا اولادهم اشلاء ما الهم قيمة

هدنة بعد ما تحولت غزة لمدينة اشباح ؟

ونختتم بتعليق رهف مروان : قبول الصهاينة للشروط التي وضعتها الفصائل المقاومة ما هو الا دليل على هزيمتهم وخسارتهم امام المقاومة.. الله ينصر المجاهدين ويثبت اقدامهم

ومن المحتمل إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى الفصائل الفلسطينية بمعدل 10 أسرى كل يوم، وفي المقابل تطلق اسرائيل سراح 300 من الأطفال والنساء في سجونها على دفعات ولمدة 5 أيام كما وسيتم إدخال عدد من الشاحنات يصل إلى 300 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والوقود خلال هذه الهدنة والتي مدتها 5 أيام.

كان هذا ابرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في امان الله

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · انباء عن اقتراب الوصول لهدنة بين حماس واسرائيل حديث مواقع التواصل