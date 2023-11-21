انباء عن اقتراب الوصول لهدنة بين حماس واسرائيل حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد الإعلان عن أتفاق بين حماس واسرائيل سيتم بموجبه إطلاق سراح 50 محتجزًا لدى حماس أو أكثر مقابل هدنة لمدة خمسة أيام وإطلاق سراح عدد من الأسرى في السجون الاسرائيلية
كان هذا حديث مواقع التواصل الاجتماعي
ام العبد علقت : هدنة لمدة خمسة أيام شو بدهم يعملوا فيها؟ ..وبعدين بعد ما يخلصوا اسراهم برجعوا بقصفوا وبدمروا وبقتلوا .
لنوش المومني علقت : نساء واطفال وشباب وشيوخ حتى يمكن أهالي المعتقلين استشهدوا بهالحرب وخلص راحت عليهم ..كل هالصبر على الفاضي
واضاف يوسف الحميدي : اي هدنة تتحدث عنها بعد 46 يوم من التهجير والابادة والقتل والتدمير
الضوء الاخضر اصبح لا يخدم نتنياهو ويبحث عن مخرج من الهزيمة امام شعبه واهالي الاسرى لدى المقاومة .
وتين البخيت قالت : يفكو حجز المعتقلين مقابل هدنة ل 5 ايام، طيب والاسرى الفلسطينيين اكيد رح يطقلوا سراحهم؟ وبعد الهدنة شر رح يصير حترجع الحرب ؟
المفروض تكون الاتفاقية اسرى مقابل اسرى أو اسرى مقابل انهاء الحرب بشكل كامل .
محمد جبرا علق : شو المقابل غير الهدنة المؤقتة ؟بدنا هدنة ع طول وانهاء الحرب بشكل كامل مش مؤقت، حماس كلنا امل فيكي والي عملتيه انجاز ولا ترضخي لرأي حدا .
علقت وسام محمد : هدنة بعد ايش ما ضل حدا بغزة الا خسر حد من اهله، الامهات الي ترملو والولاد الي تيتموا والناس الي فقدت اطرافها والدمار الي صار والامهات الي شالوا اولادهم اشلاء ما الهم قيمة
هدنة بعد ما تحولت غزة لمدينة اشباح ؟
ونختتم بتعليق رهف مروان : قبول الصهاينة للشروط التي وضعتها الفصائل المقاومة ما هو الا دليل على هزيمتهم وخسارتهم امام المقاومة.. الله ينصر المجاهدين ويثبت اقدامهم
ومن المحتمل إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى الفصائل الفلسطينية بمعدل 10 أسرى كل يوم، وفي المقابل تطلق اسرائيل سراح 300 من الأطفال والنساء في سجونها على دفعات ولمدة 5 أيام كما وسيتم إدخال عدد من الشاحنات يصل إلى 300 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والوقود خلال هذه الهدنة والتي مدتها 5 أيام.
كان هذا ابرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في امان الله
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · انباء عن اقتراب الوصول لهدنة بين حماس واسرائيل حديث مواقع التواصل
MENAFN21112023000209011053ID1107464828
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.