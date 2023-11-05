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تحت رعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة..فريق فيكتوريوس يحصد جائزة أفضل حالة جواد للسباق المحلي

11/5/2023 7:19:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬الفرسان،‭ ‬حصد‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬بطولات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬للسباق‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭.‬

وتأتي‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬ازدهارا‭ ‬ونموا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬الخارجية‭.‬

وتوج‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬الفارس‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الرويعي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬أيستر‭ ‬هيبوليتي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬انطبقت‭ ‬عليه‭ ‬معايير‭ ‬الجائزة‭.‬

وقام‭ ‬بتتويج‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬غالب‭ ‬العلوي‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬وتوفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومركز‭ ‬المعلومات‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والتسويق‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭.‬

وأعرب‭ ‬الفارس‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الرويعي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬الفرسان‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للفرسان‭ ‬والاسطبلات‭ ‬خصوصا‭ ‬أنهم‭ ‬يحرصون‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬السباق‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.‬

وأشاد‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الرويعي‭ ‬بجهود‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬لفريق‭ ‬فيكتوريوس،‭ ‬متمنيا‭ ‬للفريق‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وترتكز‭ ‬مسابقة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬اخذ‭ ‬معدل‭ ‬نبض‭ ‬القلب‭ ‬والزمن‭ ‬المتطلب‭ ‬للتبريد‭ ‬وقياس‭ ‬معدل‭ ‬الجفاف‭ ‬وحركة‭ ‬الامعاء‭ ‬وتقييم‭ ‬الخبب‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الاولى‭ ‬لوصول‭ ‬الجواد‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬والمراكز‭ ‬الاخرى‭ ‬التي‭ ‬تليه‭ ‬ويستبعد‭ ‬أي‭ ‬جواد‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬بالمعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬بعد‭ ‬ارتياحه‭ ‬لمدة‭ ‬ساعة‭.‬

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