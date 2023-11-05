تحت رعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة..فريق فيكتوريوس يحصد جائزة أفضل حالة جواد للسباق المحلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان، حصد فريق فيكتوريوس جائزة أفضل حالة جواد التي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في ثاني بطولات الموسم الجديد 2023/2024 وذلك للسباق المحلي لمسافة 120 كم.
وتأتي الجائزة في إطار حرص سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة على مواصلة ارتقاء رياضة القدرة البحرينية والتي شهدت ازدهارا ونموا في الفترة الماضية بعد سلسلة من الانجازات الخارجية.
وتوج بالمركز الأول الفارس محمد خالد الرويعي من فريق فيكتوريوس مع الجواد أيستر هيبوليتي بعد أن أنهى السباق بصحة جيدة انطبقت عليه معايير الجائزة.
وقام بتتويج فريق فيكتوريوس غالب العلوي أمين سر الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتوفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات رئيس اللجنة الإعلامية والتسويق والعلاقات العامة بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
وأعرب الفارس محمد خالد الرويعي عن سعادته الكبيرة بحصوله على جائزة أفضل حالة جواد، مشيدا بدعم سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان عبر تنظيم الجائزة التي لها أهمية كبيرة للفرسان والاسطبلات خصوصا أنهم يحرصون تماما على إنهاء السباق بأفضل صورة.
وأشاد محمد خالد الرويعي بجهود الجهازين الفني والإداري لفريق فيكتوريوس، متمنيا للفريق دوام التوفيق والنجاح.
وترتكز مسابقة أفضل حالة جواد على معايير عدة منها اخذ معدل نبض القلب والزمن المتطلب للتبريد وقياس معدل الجفاف وحركة الامعاء وتقييم الخبب وذلك في الساعة الاولى لوصول الجواد الحائز على المركز الاول والمراكز الاخرى التي تليه ويستبعد أي جواد لا تتوافق حالته الصحية بالمعايير المطلوبة بعد ارتياحه لمدة ساعة.
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