CGTN: Menjembatani Tradisi Dan Teknologi: Gala Festival Musim Semi CMG 2025 Memasuki Tahap Final

(MENAFN- EIN Presswire) CGTN memublikasikan artikel yang membahas mengapa Gala Festival Musim Semi, atau Chunwan, merupakan acara yang berarti bagi semua orang Tionghoa, dan berfungsi untuk memperkuat ikatan kekeluargaan dan kebersamaan dalam komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Artikel ini juga menegaskan bagaimana Gala 2025 akan mengintegrasikan dengan mulus budaya Tionghoa tradisional dengan teknologi canggih sehingga menjadikannya perayaan budaya Tionghoa yang benar-benar unik.

BEIJING, Jan. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gala Festival Musim Semi China Group (CMG) 2025, landasan perayaan Tahun Baru Imlek, telah memasuki fase geladi bersih finalnya. Acara tahunan ini atau Chunwan di Tiongkok, yang terkenal akan kekayaan makna budayanya, menggabungkan inovasi dengan tradisi, sehingga memukau penonton di Tiongkok dan dunia.

Pada tanggal 22 Januari lalu, gala ini telah menyelesaikan geladi bersih keempatnya, untuk memfinalisasikan rangkaian pertunjukan dan unsur teknisnya. Dengan dukungan teknologi AR dan VR yang canggih, pertunjukan ini menjanjikan pengalaman imersif, yang memadukan penampilan klasik seperti lagu, tarian, komedi sketsa, dan bincang-bincang santai dengan unsur interaktif untuk memikat penonton serta menarik minat penonton yang lebih luas, terutama generasi muda.

Untuk membuat suasana festival semakin semarak, gala ini juga telah memperkenalkan maskot resminya, "Si Sheng Sheng," ular hijau ceria yang menjadi simbol Tahun Ular. Desainnya yang terinspirasi oleh budaya tradisional Tionghoa menyertakan detail-detail rumit seperti pola spiral dari sepuhan perak "Ruyi" yang ditemukan di Kuil Famen di provinsi Shaanxi, Tiongkok barat laut yang melambangkan kemakmuran. Tubuh maskot menampilkan tanaman merambat dan melilit yang menjadi simbol vitalitas dan dihiasi dengan bunga seperti begonia, magnolia, dan peoni, yang dibuat dengan teknik filigrana yang memukau. Desainnya yang cermat menggabungkan warisan budaya dengan karya seni sehingga mencerminkan semangat perayaan Festival Musim Semi.

Perpaduan tradisi dan modernitas

Sejak diadakan pada tahun 1983, Gala Festival Musim Semi telah menjadi ciri khas budaya Tahun Baru Imlek, yang merayakan warisan budaya negara itu melalui pertunjukan seperti opera, lagu rakyat, tarian, komedi sketsa, dan bincang-bincang santai. Tahun ini, dengan tetap mempertahankan tradisi, gala ini juga akan tampil dengan ekspresi kreatif yang modern.

Desain panggung Gala 2025 mengambil inspirasi dari tongkat lambang kekuasaan "Ruyi," artefak tradisional Tiongkok kuno yang menjadi simbol terpenuhinya harapan. Panggung berbentuk tongkat lambang kekuasaan ini menghubungkan pelaku pertunjukan dengan penonton, sehingga menciptakan perpaduan harmonis. Unsur-unsur adat istiadat dalam Festival Musim Semi, termasuk seni potong kertas, wayang kulit, dan simpul Tiongkok akan disertakan dalam visual, kostum, dan lirik pertunjukan itu, yang menunjukkan keaslian budaya khasnya.

Salah satu penampilan unggulan yang ditampilkan adalah Pilar, aksi lagu dan tarian yang terinspirasi dari Poros Tengah Beijing, yang baru-baru ini diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Penampilan ini merayakan kecerdasan arsitektur Tiongkok kuno, yang memadukan tema sejarah dengan efek visual memesona. Pertunjukan lainnya yang juga menarik, Keindahan di Tepi Air, menggabungkan tarian balet dan tradisional Tiongkok untuk menggambarkan keanggunan dan keindahan air mengalir, yang ditampilkan dengan iringan lagu Di Tepi Air.

Dalam beberapa tahun terakhir, Gala Festival Musim Semi telah menerapkan kemajuan teknologi untuk menyegarkan karya seni tradisional. Gala 2025 akan melanjutkan tren ini: Karya seni tradisional, seperti Opera Peking dan Opera Henan, akan disempurnakan dengan efek dan multimedia modern di panggung; interaktivitas digital dan proyeksi hologram akan mengubah tarian dan lagu rakyat menjadi pengalaman multidimensi. Integrasi teknologi dan budaya tidak hanya memberikan energi baru pada seni tradisional, tetapi juga mempererat keterikatan penonton dengan warisan budaya Tiongkok.

Keterikatan emosional warga Tionghoa

Bagi jutaan keluarga Tionghoa, Gala Festival Musim Semi lebih dari sekadar acara televisi. Ini adalah tradisi Tahun Baru yang melekat di hati mereka. Menonton gala bersama-sama menjadi simbol kerukunan, kehangatan, dan kebahagiaan karena dapat berkumpul bersama. Keterikatan emosional melampaui batasan fisik, yang menghubungkan banyak keluarga di seluruh dunia.

Selain merayakan ikatan kekeluargaan, gala ini menggambarkan perubahan dan masalah masyarakat melalui komedi sketsa dan bincang-bincang santainya, yang memicu gelak tawa dan perenungan diri. Gala 2025 akan melanjutkan tradisi ini, yang menghadirkan wawasan tentang tema sosial kontemporer sekaligus mewujudkan karakter berbagai zaman.

Gala ini juga menunjukkan keberagaman budaya Tionghoa, yang menyoroti bentuk tradisi dan seni yang menumbuhkan rasa kebanggaan bersama dan rasa memiliki. Melalui perpaduan semangat meriah, perayaan budaya, dan karya seni inovatif, Gala Festival Musim Semi tetap menjadi simbol abadi persatuan dan identitas budaya Tionghoa.

Acara tahun ini menjanjikan perayaan masa lalu yang meriah dan gambaran masa depan yang menarik, sehingga memperkuat peran gala sebagai jembatan di antara tradisi dan modernitas, serta menghadirkan keterikatan yang menyentuh hati di kalangan warga Tionghoa di seluruh dunia.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, silakan klik:



Kontak: ... -p

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.