Soccer Games for Saturday: Match Schedule and Live Broadcast

(MENAFN- The Rio Times) enthusiasts are in for a treat this Saturday, January 25, with an action-packed schedule featuring matches from various leagues and competitions worldwide.



From intense domestic league clashes to international fixtures, today's lineup promises excitement for fans of all levels.



Key fixtures include matches from the Premier League, , and La Liga, as well as several South American competitions. With teams vying for crucial points and glory, today's games are set to deliver thrilling moments and unforgettable action.



Highlights include Manchester City taking on Chelsea in the Premier League, RB Leipzig facing Bayer Leverkusen in the Bundesliga, and an exciting clash between São Paulo and Corinthians in the Copinha final.



The day concludes with Palmeiras facing Novorizontino in the Paulistão, adding a touch of Brazilian flair to the football feast.

English Women's League





9:00 AM – Aston Villa vs Manchester City

Channels: Disney+







9:00 AM – Köln vs Elversberg

Channels: OneFootball



9:00 AM – Schalke 04 vs Nürnberg

Channels: OneFootball

9:00 AM – Karlsruher vs Fortuna Düsseldorf

Channels: OneFootball





9:30 AM – Luton Town vs Millwall

Channels: Disney+





10:00 AM – Mallorca vs Real Betis

Channels: ESPN and Disney+





10:00 AM – São Paulo vs Corinthians

Channels: Globo, Sportv, and Youtube/@CazeTV





10:00 AM – Energie Cottbus vs Dynamo Dresden

Channels: OneFootball





11:00 AM – Como 1907 vs Atalanta

Channels: ESPN 2 and Disney+





11:00 AM – FC Goa vs Chennaiyin FC

Channels: OneFootball





11:00 AM – Real Brasília vs Brasiliense

Channels: Youtube/@TvFFDF







11:30 AM – RB Leipzig vs Bayer Leverkusen

Channels: Youtube/@CazeTV and OneFootball-



11:30 AM – Borussia Dortmund vs Werder Bremen

Channels: Youtube/@canalgoatbr and OneFootball



11:30 AM – Freiburg vs Bayern München

Channels: Nosso Futebol and OneFootball



11:30 AM – Mainz vs Stuttgart

Channels: OneFootball

11:30 AM – Augsburg vs Heidenheim

Channels: OneFootball







12:00 PM – Wolverhampton vs Arsenal

Channels: ESPN and Disney+



12:00 PM – Bournemouth vs Nottingham Forest

Channels: ESPN 4 and Disney+



12:00 PM – Liverpool vs Ipswich Town

Channels: Disney+



12:00 PM – Brighton vs Everton

Channels: Disney+

12:00 PM – Southampton vs Newcastle

Channels: Disney+





12:00 PM – Bristol City vs Blackburn

Channels: Disney+





12:15 PM – Atlético de Madrid vs Villarreal

Channels: ESPN 3 and Disney+





12:15 PM – Córdoba vs Racing Santander

Channels: Disney+





12:30 PM – Sandahausen vs Saarbrücken

Channels: OneFootball





1:00 PM – Galatasaray vs Konyaspor

Channels: Disney+





1:00 PM – Monaco vs Rennes

Channels: Youtube/@CazeTV





2:00 PM – Napoli vs Juventus

Channels: ESPN 4 and Disney+





2:30 PM – Manchester City vs Chelsea

Channels: ESPN and Disney+





2:30 PM – Borussia Mönchengladbach

Channels: RedeTV, Sportv, Youtube/@CazeTV and OneFootball





2:30 PM – Sevilla vs Espanyol

Channels: Disney+







2:30 PM – Deportivo La Coruña vs Levante

Channels: Disney+

2:30 PM – Huesca vs Cartagena

Channels: Disney+





2:45 PM – PSV vs NAC Breda

Channels: Disney+





3:00 PM – Casa Pia vs Benfica

Channels: ESPN 3 and Disney+





3:00 PM – Vitória FC vs Porto Vitória

Channels: TVE (ES) and Youtube/@tveespiritosanto





3:00 PM – Rio Branco-AC vs São Francisco-AC

Channels: Record (AC) and Youtube/@tvgazetaac







3:00 PM – Capivariano vs Ferroviária

Channels: Youtube/@canalgoatbr



3:00 PM – Taubaté vs Votuporanguense

Channels: Youtube/@paulistao

3:00 PM – São José-SP vs Primavera

Channels: Cultura and Youtube/@paulistao





3:00 PM – União São João vs Itapirense

Channels: Youtube/@paulistao







3:00 PM – São Caetano vs Paulista

Channels: Youtube/@paulistao

3:00 PM – Taquaritinga vs Colorado Caieiras

Channels: Youtube/@paulistao





3:30 PM – Ceilandense vs Ceilândia

Channels: Youtube/@TvFFDF





3:30 PM – América-SE vs Itabaiana

Channels: ITTV







4:00 PM – Inter de Limeira vs Ponte Preta

Channels: Nosso Futebol, UOL Play and Zapping

4:00 PM – Água Santa vs Red Bull Bragantino

Channels: Nosso Futebol, UOL Play and Zapping





4:00 PM – Coritiba vs Athletico

Channels: NSports and Youtube/@NSPORTS_OFICIAL





4:00 PM – ABC vs América-RN

Channels: Youtube/@canalgoatbr







4:00 PM – Anápolis vs GoiásChannels: TV Brasil Central (GO) and Youtube/@tvbrasilcentral



4:00 PM – Goiânia vs Aparecidense

Channels: Youtube/@fgftvgo

4:00 PM – Jataiense vs Inhumas

Channels: Youtube/@fgftvgo





4:00 PM – CRB vs CSA

Channels: Record (AL) and Youtube/@NNPlayOficial





4:00 PM – Atlético Alagoinhas vs Jequié

Channels: TVE (BA) and Youtube/@tvebahia





4:00 PM – Legião vs Gama

Channels: Record (DF)





4:00 PM – Iguatu vs Floresta

Channels: Youtube/@FCFfutebol





4:00 PM – Sergipe vs Falcon

Channels: ITTV





4:00 PM – Ituano vs Juventus da Mooca

Channels: Youtube/@paulistao





4:00 PM – Sertãozinho vs Catanduva

Channels: Youtube/@paulistao







4:00 PM – Audax Osasco vs Araçatuba

Channels: Youtube/@paulistao

4:00 PM – São-Carlense vs Joseense

Channels: Youtube/@paulistao





4:30 PM – Volta Redonda vs Flamengo

Channels: Globo (RJ), Sportv and Premiere







4:30 PM – Internacional vs Juventude

Channels: Globo (RS), Sportv 3 and Premiere

4:30 PM – São Luiz de Ijuí vs São José-RS

Channels: Youtube/@gzhdigital





4:30 PM – Náutico vs Santa Cruz

Channels: Globo (PE)





4:30 PM – Cruzeiro vs Ipatinga

Channels: Globo (MG) and Premiere





4:30 PM – Avaí vs Figueirense

Channels: Globo (SC)





4:30 PM – Horizonte vs Fortaleza

Channels: Globo (CE) and Youtube/@canalgoatbr







4:30 PM – Treze vs Serra Branca

Channels: Globo (PB)

4:30 PM – Pombal vs Botafogo-PB

Channels: com







4:30 PM – Mixto vs Operário-VG

Channels: Globo (MT)

4:30 PM – Nova Mutum vs Sport Sinop

Channels: Youtube/@fmftvmt





4:30 PM – Hertha Berlin vs Hamburgo

Channels: OneFootball





4:45 PM – Empoli vs Bologna

Channels: Disney+





4:45 PM – Club Brugge vs Kortrijk

Channels: Disney+





5:00 PM – Valladolid vs Real Madrid

Channels: ESPN and Disney+





5:00 PM – Orlando City vs Atlético-MG

Channels: Band, Sportv 2, Youtube/@TNTSportsBR, Youtube/@canalgoatbr and Youtube/@CNNEsportes





5:00 PM – PSG vs Reims

Channels: Youtube/@CazeTV





5:00 PM – Águia de Marabá vs Paysandu

Channels: Cultura (PA) and Youtube/@EsporteNaCultura





5:00 PM – Rio Branco-ES vs Desportiva Ferroviária

Channels: TVE (ES) and Youtube/@tveespiritosanto





5:30 PM – Sporting vs Nacional da Madeira

Channels: ESPN 4 and Disney+





6:00 PM – XV de Piracicaba vs Grêmio Prudente

Channels: Youtube/@paulistao





6:30 PM – Velo Clube vs Santos

Channels: Nosso Futebol, UOL Play and Zapping





6:30 PM – Rio Branco-PR vs Cianorte

Channels: Youtube/@NSPORTS_OFICIAL





6:30 PM – Colo-Colo Ilhéus vs Vitória

Channels: TVE (BA) and Youtube/@tvebahia





6:30 PM – Retrô vs Jaguar

Channels: Youtube/@canalgoatbr and Youtube/@TVFPFPE





6:30 PM – Barretos vs Jabaquara

Channels: Youtube/@paulistao





7:00 PM – Joinville vs Brusque

Channels: Youtube/@NSPORTS_OFICIAL





7:15 PM – Instituto Córdoba vs Gimnasia La Plata

Channels: Disney+





7:30 PM – VOCEM vs Penapolense

Channels: Youtube/@paulistao





8:00 PM – Brasil de Pelotas vs Guarany de Bagé

Channels: Youtube/@gzhdigital





8:00 PM – Manaus vs Nacional-AM

Channels: TV A Crírica (AM) and Youtube (TV A Critica)





8:30 PM – Palmeiras vs Novorizontino

Channels: TNT and MAX





9:30 PM – Platense vs River Plate

Channels: ESPN 4 and Disney+



