Automotive Tire Market Projected To Achieve USD 471.7 Billion By 2035, Powered By A 6.3% CAGR | FMI Reports

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) The automotive tire is driven by increasing vehicle production, rising demand for electric and high-performance tires, and advancements in tire technology. Growth is supported by factors like urbanization, the shift to eco-friendly and durable tire materials, and the expansion of e-commerce. However, manufacturers face challenges in meeting diverse regional regulations, ensuring environmental sustainability, and adapting to the growing need for specialized tires, especially for electric vehicles. The is expected to continue expanding with innovations and improvements in tire performance and safety. NEWARK, Del, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global automotive tire sales amounted to USD 240.9 billion in 2024. The market is anticipated to grow at a year-over-year rate of 5.9% in 2025, reaching USD 256.1 billion by the end of the year. With a projected compound annual growth rate (CAGR) of 6.3% from 2025 to 2035, the demand for automotive tires is expected to soar, reaching a valuation of USD 471.7 billion by 2035. The surge in demand for automotive tires can be attributed to the rising production of passenger and commercial vehicles , particularly in developing regions, alongside rapid urbanization and the expansion of e-commerce activities. Enhanced features such as durability, fuel efficiency, and safety driven by evolving consumer preferences and regulatory requirements have further bolstered the market. Additionally, the growing adoption of electric and specialty vehicles continues to propel the industry's expansion. Key Industry Highlights for the Automotive Tire Industry

Market Valuation and Growth:



In 2024, global automotive tire sales were valued at USD 240.9 billion.



The market is projected to grow by 5.9% year-over-year in 2025, reaching USD 256.1 billion.

From 2025 to 2035, the market is expected to expand at a CAGR of 6.3%, achieving a valuation of USD 471.7 billion by 2035.

Driving Factors:



Increased production of passenger and commercial vehicles, particularly in developing regions.



Rising urbanization and the rapid growth of e-commerce activities.

Growing demand for electric vehicles and specialty vehicles.

Consumer Preferences and Innovations:



Enhanced focus on tire features like durability, fuel efficiency, and safety performance.

Continuous advancements driven by consumer expectations and regulatory standards.

Regional Growth:

Developing regions are key contributors to market expansion due to their rising vehicle production and increasing urban population.

Future Outlook: Strong demand for automotive tires is anticipated, driven by technological innovations and the increasing adoption of sustainable and high-performance tires

-p data-mce-src="/api/ImageRender/DownloadFile?resourceId=1e988c90-d3b0-4e86-aed1-9f020daab1a4&size=0" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-state="draft" height="400" name="GNW_RichHtml_IMG" src="https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/1e988c90-d3b0-4e86-aed1-9f020daab1a4/automotive-tire-industry.png" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" title="Automotive Tire Industry.png" width="400" /> What are the key factors driving growth in the global automotive tire industry? The growth of the global automotive tire industry is driven by several key factors. First, the continuous increase in vehicle production, particularly in emerging economies with growing middle-class populations, is a major contributor to the rising demand for tires. As urbanization accelerates, more consumers are purchasing vehicles, boosting the need for both original equipment manufacturer (OEM) tires and replacement tires. Second, the rising adoption of electric vehicles (EVs) is shaping the market, as these vehicles require specialized tires designed for enhanced performance and energy efficiency. Additionally, advancements in tire technology, such as the development of smart tires with sensors and innovations in fuel-efficient, durable, and eco-friendly materials, are pushing the market forward. The growing importance of vehicle safety, improved tire performance, and environmental sustainability is further driving manufacturers to develop products that meet both consumer and regulatory demands. Lastly, the expansion of e-commerce platforms for tire sales is facilitating easier access to tires, contributing to market growth, especially in regions with strong online retail activity. These factors combined are set to fuel the continued expansion of the global automotive tire market. “The automotive tire market is poised for significant growth driven by increasing vehicle production, technological advancements, and the rising demand for eco-friendly and performance-oriented tires. As the automotive industry evolves with innovations like electric vehicles, the tire sector is adapting with more durable, energy-efficient, and sustainable solutions. This growth is further fueled by shifting consumer preferences and regional demands, making the automotive tire market a dynamic and critical component of the global automotive landscape.” - says Nikhil Kaitwade , Associate Vice President at Future Market Insights (FMI). Detailed Market Study: Full Report and Analysis! What are the challenges faced by the automotive tire industry in meeting regulatory standards across different regions?

The automotive tire industry faces several challenges in meeting regulatory standards across different regions. One of the primary difficulties is the variation in regulations from one country or region to another. Different countries have unique safety, environmental, and performance standards, requiring manufacturers to adapt their products for diverse markets. For example, in Europe, tire manufacturers must meet strict regulations related to rolling resistance, noise levels, and wet grip performance, while in the U.S., regulations may focus more on tread wear and durability. These differing standards can lead to increased production costs and complexity as manufacturers must ensure their tires comply with each region's specific requirements. Another challenge is the growing emphasis on environmental sustainability. As governments worldwide introduce stricter emissions regulations and promote the use of eco-friendly materials, tire manufacturers are under pressure to develop tires that are not only safe and durable but also environmentally responsible. This includes the need to reduce the carbon footprint of tire production, improve tire recycling, and reduce the use of harmful chemicals. Furthermore, as the demand for electric vehicles (EVs) rises, new regulatory frameworks are emerging for tires designed specifically for these vehicles, which require unique characteristics such as lower rolling resistance for improved energy efficiency. Meeting these evolving requirements while balancing performance, cost, and sustainability can be a complex task for tire manufacturers. Lastly, ensuring compliance with tire labeling and consumer information regulations, such as tire labeling schemes that provide consumers with information on fuel efficiency, safety, and environmental impact, adds another layer of complexity. These challenges require continuous investment in research, development, and adaptation to local and international regulatory landscapes. Key Drivers of Market Growth in the Automotive Tire Industry

Rising Vehicle Production:

Increased manufacturing of passenger and commercial vehicles, particularly in emerging economies, is a major factor fueling tire demand.

Urbanization and Infrastructure Development:

Rapid urbanization in developing regions has led to higher vehicle ownership and usage, boosting the need for automotive tires.

Growth of E-commerce and Logistics:

The expansion of e-commerce activities has significantly increased the demand for commercial vehicles and, consequently, their tires.

Surge in Electric Vehicle Adoption:

Growing popularity of electric vehicles (EVs) is driving demand for specialty tires designed for EV performance and efficiency.

Technological Advancements: Innovations in tire design, including enhanced durability, fuel efficiency, and safety features, cater to evolving consumer preferences and stringent regulatory standards. Regional Insights for the Automotive Tire Industry

Countries Value CAGR (2025 to 2035) United Kingdom 7.2% India 6.9% USA 5.4% China 6.8% Germany 7.1%

United Kingdom's Automotive Tire Market Growth Driven by a CAGR of 7.2% (2025-2035):



The UK automotive tire market is expected to grow at a strong pace, with a projected CAGR of 7.2% from 2025 to 2035.

The market growth is driven by increasing demand for both passenger and commercial vehicle tires, particularly as the country shifts towards more eco-friendly and electric vehicle technologies. Regulatory support for low-emission vehicles and rising consumer preference for high-performance, sustainable tires also contribute to the market's expansion.



India's Automotive Tire Market to Grow at a CAGR of 6.9% (2025-2035):



India's automotive tire market is poised for substantial growth, with a CAGR of 6.9% expected between 2025 and 2035.

This growth is fueled by rising vehicle production, especially in the passenger and commercial vehicle segments, driven by increasing urbanization and the growth of the middle class. The market is also benefiting from the surge in electric vehicle adoption, requiring specialized tires for optimal performance.



USA's Automotive Tire Market to Expand at a CAGR of 5.4% (2025-2035):



The U.S. automotive tire market is forecast to grow at a CAGR of 5.4% from 2025 to 2035.

Growth is supported by the continuous increase in vehicle production and a strong aftermarket industry. The demand for electric vehicles and advanced tire technologies such as smart tires and low-rolling resistance options also contributes to this expansion.



China's Automotive Tire Market Expected to Grow at a CAGR of 6.8% (2025-2035):



China's automotive tire market is expected to experience significant growth, with a CAGR of 6.8% from 2025 to 2035.

The country's large automotive production volume, coupled with rising demand for both passenger and commercial vehicles, is a key growth driver. Increasing adoption of electric vehicles and evolving consumer preferences for eco-friendly tires are further boosting market growth.



Germany's Automotive Tire Market to Grow at a CAGR of 7.1% (2025-2035):



Germany's automotive tire market is projected to grow at a CAGR of 7.1% between 2025 and 2035.

The market's growth is driven by the country's strong automotive manufacturing base, particularly in high-performance and luxury vehicle segments. Increased demand for electric vehicles, along with a focus on energy-efficient and sustainable tire solutions, further supports this growth trajectory.



Key Trends and Innovations in the Automotive Tire Industry



Smart Tire Technology:



The integration of sensors in tires enables real-time monitoring of parameters such as pressure, temperature, tread wear, and road conditions.

Smart tires enhance vehicle safety and performance, particularly for connected and autonomous vehicles.

Eco-Friendly and Sustainable Tires:



Growing consumer and regulatory focus on sustainability has led to the development of tires made from renewable and recycled materials.

Low rolling resistance tires are gaining popularity for their ability to improve fuel efficiency and reduce carbon emissions.

Electric Vehicle (EV) Specific Tires:



Tires designed specifically for EVs feature improved load-bearing capacity, reduced rolling resistance, and enhanced noise reduction to complement EV performance.

EV tire manufacturers are also focusing on energy-efficient designs to maximize battery range.

Run-Flat Tire Technology:

Run-flat tires are gaining traction due to their ability to maintain functionality even after a puncture, offering improved safety and convenience.

Advancements in Tread Patterns and Materials:



Innovative tread designs improve grip, durability, and performance in diverse road conditions, including wet, snowy, or off-road terrains. Usage of advanced materials, such as silica and carbon black, enhances tire strength and longevity.

Report Source:

Regional Analysis for the Automotive Tire Industry



North America (USA):



The U.S. automotive tire market is driven by robust vehicle production, especially in passenger and commercial segments, alongside increasing demand for electric vehicles and high-performance tires.

The market is projected to grow at a CAGR of 5.4% from 2025 to 2035, supported by technological advancements, such as smart tires and low rolling resistance solutions.

Europe (Germany, United Kingdom):



Europe, led by Germany and the United Kingdom, benefits from strong automotive manufacturing sectors and regulatory incentives for electric and low-emission vehicles.

The region's tire market is expected to grow at a CAGR of 6.8% to 7.2% from 2025 to 2035, driven by demand for high-performance, sustainable, and eco-friendly tire solutions.

Asia-Pacific (China, India):



The Asia-Pacific region, particularly China and India, is experiencing rapid growth due to rising vehicle production, urbanization, and the expanding middle class.

The region's automotive tire market is expected to grow at a CAGR of 6.8% to 6.9% from 2025 to 2035, with increased adoption of electric vehicles and specialty tires for diverse road conditions.

Latin America (Brazil):



Brazil is the dominant market in Latin America, with growth driven by increasing vehicle production and demand for tires across passenger and commercial vehicles.

Government initiatives and infrastructure development are contributing to market growth, particularly in regions with rising e-commerce and logistics activities.

Middle East & Africa:



The Middle East and Africa region is growing due to rising demand for automotive tires in commercial vehicles, particularly in the construction and logistics sectors. Increasing vehicle fleet sizes and infrastructure projects are contributing to market expansion, with a focus on durable and all-terrain tires.



Key Players of automotive tire Industry



Bridgestone Corporation

Michelin

The Hercules Tire and Rubber Company

Continental AG

Nitto tires

Pirelli and C. S.p.A.

Yokohama Rubber Company Limited

Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd. Goodyear Tire and Rubber Company

Key Segmentations in the Automotive Tire Industry

By Vehicle Type:

Passenger Cars, Commercial Vehicles, and Two-Wheelers are the main segments, with passenger cars holding the largest share due to high demand across global markets.

By Tire Type:

Radial Tires and Bias Tires, with radial tires dominating the market due to their better performance, fuel efficiency, and durability.

By Application:

Replacement Tires and Original Equipment Manufacturer (OEM) Tires, with the replacement segment driving growth as consumers replace tires during regular vehicle maintenance.

By End-User:

Consumer, Commercial, and Industrial, with the consumer segment leading in demand due to high vehicle ownership rates in developed and emerging markets.

By Distribution Channel:

Online and Offline channels, with online sales growing rapidly due to increased consumer convenience, while traditional brick-and-mortar stores still play a significant role.

By Region:

North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa, each with distinct growth drivers such as vehicle production, technological innovations, and regulatory developments.

