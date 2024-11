Original-Research: Diversified Energy PLC (Von First Berlin Equity Research Gmbh)

Original-Research: Diversified PLC - from First Berlin Equity Research GmbH

Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 29.11.2024 Target price: GBp2800 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

Abstract:

DEC is trading at a 44% discount to its peer group based on 2024E EV/adjusted EBITDA, but has a superior growth track record. We expect DEC's adjusted EBITDA to have grown at a five-year CAGR of 10.5% by the end of this year compared with 8.3% for its peers. Recovering commodity prices and a pick-up in acquisition activity by DEC (three transactions completed since June) suggest the company will be able to sustain its historic growth rate going forward. We think DEC should trade on a 2024E EV/adjusted EBITDA multiple closer to the peer group figure of 9.7x. Applying a multiple of 7.7x to our 2024 forecast (a 20% discount to the peers to take into account their higher market caps.) produces a per share valuation for DEC of GBp2,817. We set a new price target of GBp2,800 (previously: GBp3,600) and maintain our Buy recommendation. The price target of GBp3,600 in our most recent note of 19 December 2023 was based on a discounted dividend valuation. However, following the 2/3 cut in the Q4/23 dividend this methodology is no longer viable, and so we now use peer group valuation. Peer group valuation performed using data as of 19 December 2023 produces a valuation for the DEC share of GBp3,789. At a 20% discount to the peers, this figure becomes GBp2,560.





Zusammenfassung:

DEC wird mit einem Abschlag von 44% gegenüber seiner Vergleichsgruppe gehandelt, basierend auf dem 2024E EV/bereinigtem EBITDA, hat aber eine bessere Wachstumsbilanz. Wir gehen davon aus, dass das bereinigte EBITDA von DEC bis zum Ende dieses Jahres mit einer fünfjährigen CAGR von 10,5 % wachsen wird, verglichen mit 8,3 % für die Vergleichsunternehmen. Sich erholende Rohstoffpreise und eine Belebung der Akquisitionstätigkeit von DEC (drei Transaktionen wurden seit Juni abgeschlossen) lassen vermuten, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine historische Wachstumsrate auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Wir sind der Meinung, dass DEC für 2024E mit einem EV/bereinigten EBITDA-Multiple gehandelt werden sollte, das näher am Wert der Vergleichsgruppe von 9,7x liegt. Die Anwendung eines Multiplikators von 7,7x auf unsere Prognose für 2024 (ein Abschlag von 20 % gegenüber den Vergleichsunternehmen, um deren höhere Marktkapitalisierung zu berücksichtigen) führt zu einer Bewertung pro Aktie für DEC von GBp2.817. Wir setzen ein neues Kursziel von GBp2.800 (vorher: GBp3.600) und behalten unsere Kaufempfehlung bei. Das Kursziel von GBp3.600 in unserer letzten Studie vom 19. Dezember 2023 basierte auf einer diskontierten Dividendenbewertung. Nach der Kürzung der Dividende für Q4/23 um 2/3 ist diese Methode jedoch nicht mehr praktikabel, so dass wir nun eine Vergleichsgruppenbewertung verwenden. Diese ergibt auf Grundlage der Daten vom 19. Dezember 2023 eine Bewertung für die DEC-Aktie von GBp3.789. Bei einem Abschlag von 20 % gegenüber den Vergleichsunternehmen ergibt sich ein Wert von GBp2.560.



