مستخدمو آندرويد يزيدون من إمكانات الجهاز من خلال الميزات المخفية

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) إذا كنت مستخدمًا لهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد وترغب في استغلال إمكانيات جهازك إلى أقصى حد، هناك العديد من الميزات التي يمكنك استكشافها لتصبح مستخدمًا محترفًا، وإحدى الميزات الأكثر فائدة هي إمكانية مشاركة كلمات مرور الواي فاي عبر رمز كيو آر، وتتيح لك معظم أجهزة أندرويد الآن إنشاء رمز كيو آر لشبكتك الحالية، وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > الاتصالات، ثم اختر الشبكة التي تتصل بها واضغط على خيار رمز كيو آر، وسيظهر رمز يمكن للآخرين مسحه ضوئيًا باستخدام كاميرتهم للانضمام إلى الشبكة بسهولة، كما يمكنك حفظ الرمز لاستخدامه لاحقًا.
كما قد جعلت جوجل ترجمة النصوص على أجهزة أندرويد أكثر سهولة، مما يتيح لك ترجمة النص المحدد بسرعة، من خلال تحديد أي نص واختيار خيار الترجمة من القائمة المنبثقة، يمكنك ترجمته فورًا، إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تترجم فيها لغة معينة، ستحتاج إلى تنزيل حزمة اللغة، وبعد ذلك ستعمل العملية بسلاسة، وتعمل هذه الميزة عبر جميع التطبيقات والمواقع الخارجية، مما يوفر للمستخدمين أداة متعددة الاستخدامات لترجمة المحتوى.
كذلك هناك ميزة أخرى مفيدة في العديد من هواتف أندرويد هي الشحن العكسي، حيث يمكنك استخدام جهازك لشحن هواتف ذكية أخرى أو أجهزة إلكترونية عند توصيلها بكابل يو إس بي سي، ويعتبر هذا مفيد بشكل خاص لشحن أجهزة صغيرة مثل السماعات أو الساعات الذكية التي قد لا تحتوي على منافذ يو إس بي سي، وإذا كان هاتفك يدعم الشحن اللاسلكي، فمن المحتمل أن يدعم أيضًا الشحن اللاسلكي العكسي، لكن يجب الانتباه إلى أن الشحن العكسي قد يستنزف بطارية جهازك بسرعة، لذا يُفضل استخدامه في الحالات الطارئة.
وبالنسبة للمستخدمين الذين يديرون حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي، توفر هواتف أندرويد ميزة استنساخ التطبيقات، حيث تسمح لك هذه الميزة باستخدام نسختين من نفس التطبيق، مثل واتساب أو إنستغرام أو إكس، على جهاز واحد، مما يلغي الحاجة إلى حمل أكثر من هاتف، وبناءً على طراز الهاتف، يمكن العثور على هذه الميزة في قائمة النظام، مما يجعل من السهل إدارة حسابات متعددة على جهاز واحد.
في حين توفر خيارات المطور في نظام أندرويد وصولًا إلى مجموعة من الميزات المتقدمة التي يمكن أن تعزز من أداء جهازك، من خلال الضغط على رقم البناء سبع مرات في قسم "حول الهاتف"، يمكنك فتح خيارات المطور، ومن هناك، يمكن للمستخدمين تعديل إعدادات متنوعة مثل إزالة قيود البلوتوث وتخصيص ميزات مخفية أخرى، مما يمنحك تحكمًا أكبر في أداء هاتفك الذكي.
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