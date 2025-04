1000 Miglia 2025, Senarai Rasmi Kereta Yang Diterima

MENAFN - EIN Presswire) BRESCIA, Itali, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Penantian telah berakhir:yang akan mengambil bahagian dalamtelah disediakan oleh Jawatankuasa Pemilihan yang, tahun demi tahun, mempunyai tugas untuk memilih kereta yang akan mengambil bahagian dalam "muzium pengembaraan paling unik di dunia", seperti yang ditakrifkan oleh Enzo Ferrari.

Lebih daripada 400 kru yang dipilih akan berasal dari 29 negara : Itali merupakan negara yang paling banyak diwakili, diikuti rapat oleh Belanda, Britain dan Amerika Syarikat. Bagi kereta pula, 127 model pra-perang akan mengambil bahagian dalam lakonan semula ke-43 Red Arrow. Sebaliknya, 78 daripadanya merupakan kereta yang pernah berlumba dalam pertandingan kelajuan bersejarah antara tahun 1927 dan 1957.

Termasuk koleksi berprestij Ferrari (17), Bugatti (10) dan Bentley (8), kumpulan eksklusif kereta ini juga menampilkan 18 Alfa Romeo pra-perang yang mengagumkan. Peluang melihat spesimen unik seperti Biondetti Ferrari-Jaguar Special adalah sesuatu yang tidak harus dilepaskan. Mengenai model, sebuah Aston Martin DB 3 dan dua Porsche 550 Spyder RS yang menarik perhatian layak diberikan penghormatan istimewa.

Yang menantikan para pemandu untuk edisi seterusnya bagi Most Beautiful Race in the World, yang dijadualkan dari hari Selasa 17 hingga hari Sabtu pada 21 Jun adalah cabaran menempuh laluan sekitar 1900 kilometer yang dibahagikan kepada 5 hari pertandingan , melalui laluan berbentuk 'angka lapan' yang diilhamkan oleh 12 edisi pertama perlumbaan kelajuan 1000 Miglia. Bandar di laluan itu ialah San Lazzaro di Savena , Rome , Cervia-Milano Marittima dan Parma .

Andrea Vesco dan Fabio Salvinelli, dalam usaha untuk meraih kemenangan kelima berturut-turut dengan memandu Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato yang menakjubkan dari tahun 1929 perlu berhati-hati terhadap kru pakar seperti Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, Turelli, Tonconogy-Ruffini dan Erejomovich-Llanos, antara lain. Tahun ini, antara peserta terkenal ialah Joe Bastianich dan Carlo Cracco, yang akan meninggalkan dunia dapur mereka untuk acara ini: Bastianich akan memandu Porsche 356 1000 Speedster tahun 1954, manakala Cracco mengambil peranan sebagai navigator dalam Bugatti T40 tahun 1927.

Mengikut peraturan, setiap kereta yang mengambil bahagian dalam perlumbaan mestilah telah diperakui oleh Registro 1000 Miglia sebelum ini untuk menjamin keasliannya, serta piawaian kecemerlangan yang layak untuk Most Beautiful Race in the World.

