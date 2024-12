EBC Financial Group Gelar Seminar Edukasi Finansial, Dukung Trader LATAM Hadapi Volatilitas Pasar

(MENAFN- EIN Presswire)

EBC gelar LATAM Traders' Exchange di Bogotá & Medellín, Kolombia, beri wawasan trader untuk sukses di pasar keuangan LATAM.

COLOMBIA, December 20, 2024 /EINPresswire / -- Sebagai respons terhadap perubahan lanskap ekonomi di Amerika Latin, EBC Financial Group (EBC) baru-baru ini mengadakan acara LATAM Traders' Exchange di Bogotá dan Medellín, Kolombia. Diwakili oleh analis senior regional EBC, Carlos Ruiz dan Felipe Vélez, acara ini memberikan wawasan berharga dan strategi kepada para trader untuk menghadapi tantangan pasar dan mendorong pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan.

Seiring dengan inflasi, fluktuasi suku bunga, dan perubahan harga komoditas yang terus memengaruhi pasar di Amerika Latin, inisiatif EBC mencerminkan komitmennya untuk mengatasi kesenjangan kritis dalam ekosistem keuangan di wilayah tersebut membangun kepercayaan, mendorong edukasi, dan menciptakan kesuksesan keuangan yang berkelanjutan.

Mempersiapkan Trader LATAM untuk Masa Depan Keuangan

Kolombia, sebagai pusat ekonomi utama di Amerika Latin, mencerminkan ketahanan sekaligus tantangan di wilayah tersebut. Dengan pertumbuhan PDB sebesar 2% pada kuartal ketiga tahun 2024 dan volatilitas harga komoditas yang berkelanjutan, kebutuhan akan strategi keuangan yang tangguh menjadi semakin mendesak.

“Amerika Latin berada di titik perubahan. Orang-orang mencari alternatif yang dapat diandalkan untuk mengamankan dan mengembangkan masa depan keuangan mereka,” kata Carlos Ruiz, analis senior di EBC Financial Group, dalam acara di Bogotá.“LATAM Traders' Exchange memberikan alat kepada para trader untuk tidak hanya bertahan di tengah volatilitas ekonomi, tetapi juga berkembang dan mengambil kendali atas perjalanan keuangan mereka.”

Acara ini membahas berbagai permasalahan regional, seperti kurangnya akses terhadap edukasi keuangan, platform trading canggih, dan broker terpercaya, masalah yang secara historis menghambat pertumbuhan komunitas trading di LATAM.

“Bagi banyak trader di Medellín dan sekitarnya, literasi keuangan dan akses ke pasar global adalah hal yang penting,” tambah Felipe Vélez, yang memimpin sesi di Medellín.“EBC hadir untuk memberikan dukungan tersebut, menunjukkan bahwa dengan edukasi dan alat yang tepat, siapa pun dapat menghadapi ketidakpastian dan memanfaatkan peluang.”

Menutup Kesenjangan dengan Edukasi, Teknologi, dan Kepercayaan di LATAM

LATAM Traders' Exchange dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik para trader di Amerika Latin dengan mengatasi kesenjangan kritis dalam edukasi, teknologi, dan kepercayaan. Seminar yang disesuaikan menyederhanakan topik-topik penting seperti pengelolaan volatilitas mata uang, membangun portofolio yang berkelanjutan, dan memanfaatkan teknologi trading canggih, memberikan peserta strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan pasar regional dan global.

Peserta juga mendapatkan pengalaman langsung dengan platform canggih EBC yang dirancang untuk meningkatkan adaptabilitas dan efisiensi di lingkungan keuangan yang volatil. Inti dari acara ini adalah menekankan pentingnya komunitas dan inklusivitas, membangun kepercayaan melalui koneksi langsung antara trader, ahli, dan influencer. Dengan mendorong partisipasi perempuan dan kelompok yang kurang terlayani, EBC menunjukkan komitmennya untuk membangun komunitas trading yang beragam dan setara, yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan untuk masa depan keuangan LATAM.

Menjembatani Kesenjangan, Membangun Kepercayaan

Diversifikasi ekonomi, pergeseran cepat menuju energi terbarukan, dan meningkatnya permintaan akan transparansi keuangan menciptakan peluang sekaligus ketidakpastian. Para trader di LATAM ingin menjelajahi pasar global, mengelola risiko secara efektif, dan membangun ketahananm tema-tema utama yang dieksplorasi selama sesi ini.

Selain itu, acara ini juga menangani salah satu tantangan terbesar di wilayah tersebut: kurangnya kepercayaan terhadap platform keuangan. Dengan menampilkan solusi yang aman dan diatur secara global, EBC memposisikan dirinya sebagai mitra terpercaya bagi para trader.

“Fokus EBC adalah memberdayakan trader LATAM dengan perpaduan edukasi, teknologi, dan dukungan komunitas,” kata Vélez.“Tujuan kami adalah memberikan solusi nyata bagi trader yang ingin berkembang di pasar lokal maupun global, memastikan kesuksesan finansial dapat dicapai oleh semua orang.”

Visi untuk Masa Depan

LATAM Traders' Exchange menandai awal dari gerakan yang lebih luas untuk memberdayakan para trader di seluruh Amerika Latin. Melalui inisiatif di dua kota ini, EBC Financial Group membekali para trader dengan alat, pengetahuan, dan kepercayaan diri untuk menghadapi pasar yang kompleks saat ini, sambil meletakkan dasar bagi komunitas trading yang lebih inklusif dan tangguh.

Dengan menjembatani kesenjangan dalam edukasi, teknologi, dan kepercayaan, EBC mendorong perubahan signifikan dalam ekosistem keuangan LATAM-memberdayakan individu untuk membuka peluang, membangun keamanan finansial, dan berkontribusi pada masa depan pasar yang berkelanjutan dan berkembang di wilayah tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang EBC, silakan kunjungi: .

###

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan rangkaian layanannya yang lengkap yang mencakup pialang keuangan, manajemen aset, dan solusi investasi yang komprehensif. EBC telah dengan cepat memantapkan posisinya sebagai perusahaan pialang global, dengan kehadiran yang luas di pusat-pusat keuangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman, dan di seluruh pasar berkembang di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika, dan India. EBC melayani beragam klien dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

Diakui melalui berbagai penghargaan, EBC bangga akan kepatuhannya terhadap standar etika dan regulasi internasional yang terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan dilisensikan di yurisdiksi lokal mereka. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC Group adalah para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di berbagai lembaga keuangan besar, yang telah dengan cekatan mengarungi berbagai siklus ekonomi penting dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss tahun 2015. EBC menjunjung tinggi budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, yang menawarkan layanan khusus di kawasan seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang mengungkap misteri ekonomi, dan penerapannya pada tantangan masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

