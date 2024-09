Global Powdered Beverages Market 2024 To 2034: Nestle And Coca-Cola Lead As Top Players In The Market: Future Market Insights Predicts

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) The global powdered beverages is projected to at a CAGR of 11.30% from 2024 to 2034, with leading companies like Nestlé and Coca-Cola dominating the industry. These key players are expected to drive market growth through innovation, expanding product portfolios, and responding to increasing consumer demand for convenient, flavorful, and nutritious beverage options. NEWARK, Del, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- According to Future Market Insights, the powdered beverage market size is projected to reach a valuation of USD 5.38 billion in 2024, driven by a growing preference for convenient, ready-to-drink beverages. By 2034, sales are envisioned to exceed USD 11.46 billion , with a CAGR of 11.30% .

Understanding the Powdered Beverages Market The market deals with various powdered drinks, including coffee and tea packs, ice tea packets, juice mixes, instant milk powder packs, and cocktail mixes. The global demand for instant food and beverage products is foreseen to propel the powdered beverage market. Key producers are offering gluten and sugar-free, non-GMO alternatives to powdered drinks, attracting a new consumer base. Innovative flavors and health-benefiting ingredients are being introduced to boost consumption. Market players are anticipated to remain cautious and flexible in the face of several challenges, as these attributes position the industry for future development. The demand for functional food and beverage products, including powdered drinks, is predicted to impact sales significantly in the forthcoming decade. These beverages, including sports drinks , soft drinks, fruit juices, and coffee, are gaining favor due to their extensive shelf life. The powdered beverages market is also transitioning due to unique flavors and components featuring exotic and seasonal fruits and berries. Regional Insights into the Powdered Beverages Market

Countries CAGR from 2024 to 2034 United States 3.2 % Germany 4.3 % China 4.9 % Japan 5.4 % India 6.7 %

Key Takeaways from the Powdered Beverage Market Report



The powdered beverage industry in the United States is projected to experience a CAGR of 3.2% through 2034.

The Germany powdered beverage market is estimated to demonstrate a CAGR of 4.3% through 2034.

The powdered beverage industry in China is anticipated to see a CAGR of 4.9% from 2024 to 2034.

Japan's powdered beverage sector is projected to showcase a CAGR of 5.4% through 2034. India's powdered beverage market is anticipated to display a CAGR of 6.7% during the forecast period.



“ The demand for fast food and beverage items is predicted to increase globally, driving market growth. Over the next decade, sales are anticipated to be impacted by the demand for powdered drinks. Sports drinks, soft drinks, fruit juices, and coffee are becoming increasingly popular because of how convenient they are and how long they last on the shelf .” says Nandini Roy Choudhury , Client Partner at Future Market Insights.









Prominent Drivers of the Powdered Beverage Market



Convenience and Portability : Powdered beverages offer a high level of convenience compared to liquid alternatives. They are easy to store, have a long shelf life, and are simple to prepare, making them attractive to busy consumers and those who prioritize on-the-go solutions.

Rising Health Consciousness : As consumers become more health-conscious, there's a growing demand for powdered beverages that offer functional benefits such as added vitamins, minerals, and probiotics. Products designed to support weight management, boost energy, or enhance overall wellness are increasingly popular.

Innovative Flavors and Formulations : The introduction of a wide variety of flavors and formulations, including those catering to specific dietary needs (e.g., plant-based, keto-friendly), has expanded the appeal of powdered beverages. This innovation attracts diverse consumer segments and meets evolving preferences.

Economic Considerations : Powdered beverages often cost less per serving compared to ready-to-drink options. This cost-effectiveness appeals to budget-conscious consumers and makes powdered beverages a practical choice for both individual and family consumption. E-commerce and Retail Expansion : The growth of online shopping and the expansion of retail channels have made powdered beverages more accessible. E-commerce platforms offer a wide range of products, while supermarkets and specialty stores increasingly stock these items, reaching a broader audience.



Challenges Faced by the Powdered Beverage Market



Health Concerns and Nutritional Awareness : Consumers are increasingly aware of the nutritional content of what they consume. Many powdered beverages are high in sugar, artificial flavors, and preservatives, which can deter health-conscious buyers. As the demand for healthier and more natural options grows, manufacturers need to adapt their products accordingly.

Competition from Ready-to-Drink (RTD) Beverages : Ready-to-drink beverages offer convenience and are often perceived as fresher and more premium compared to powdered alternatives. The convenience factor of RTD drinks can overshadow the appeal of powdered beverages, especially in busy lifestyles.

Quality and Consistency : Maintaining consistent taste and quality across different batches can be challenging for powdered beverages. Variability in product quality can affect consumer trust and brand loyalty.

Sustainability and Environmental Concerns : The packaging of powdered beverages, often in single-use plastic containers, poses environmental challenges. Consumers and regulatory pressures are pushing for more sustainable packaging solutions and environmentally friendly practices in the industry. Consumer Preferences and Trends : The market is influenced by changing consumer preferences, such as the shift toward plant-based, organic, and functional beverages. Powdered beverage companies need to stay ahead of trends and adapt their products to meet evolving tastes and demands.



Competitive Landscape of the Powdered Beverage Market

The powdered beverage market is very competitive, with local and regional businesses contending for market significance. Strategic techniques, including alliances, production proliferation, product launches, mergers, and partnerships, are used by companies. In an attempt to cash in on the popularity of functional foods and beverages, producers are developing spiced powdered beverages.

Food and beverage producers use research and development to create distinctive, alluring powdered drinks that satisfy evolving customer preferences. The demand for powdered beverages is vibrant and varied, offering a range of tastes and components to meet a wide range of customer tastes.

Recent Developments in the Powdered Beverages Market



The Nestlé Health Science brand Nuun Hydration debuted its new Nuun Sport Hydration Electrolyte Powder Drink Mix in July 2023. It comes in two new flavors-Pink Lemonade and Strawberry Kiwi. Bright Energy Wellness, a New York-based company, developed potent CBD beverages in August 2023. Their range of powdered drink mixes, Lemonade and Berry Medley, is devoid of artificial sweeteners, colors, flavors, preservatives, caffeine, and gluten.

Key Companies in the Powdered Beverage Market



TreeHouse Foods Inc.

Nestle S.A.

Kraft Foods

Cargill Inc.

Simatek A/S

Chr. Hansen A/S

Nellson LLC

CP Kelco

AJINOMOTO GENERAL FOODS

Starbucks Corp.

Asahi Group Foods

Grapette International

Crystal Light

GlaxoSmithKline

The Jel Sert Company

Pillsbury

General Foods Corporation Cedevita

Access the Full Report on Powdered Beverages Market Trends and Projections Now!

Key Segments in Powdered Beverages Market

By Type:



Single Serve Multi-Serve

By Nature:



Organic Conventional

By Application:



Sports Drinks

Soft Drinks

Fruit Juices

Coffee Others (Dairy, etc.)



By Sales Channel:



Hypermarket/Supermarket

Convenience Stores

Online Retailers

Specialty Stores Mass Grocery Stores



By Region:



North America

Latin America

Europe

East Asia

South Asia

Oceania Middle East and Africa



French Translation:

Selon Future Market Insights, la taille du marché des boissons en poudre devrait atteindre une valorisation de 5,38 milliards USD en 2024, en raison d'une préférence croissante pour les boissons pratiques et prêtes à boire. D'ici 2034, les ventes devraient dépasser 11,46 milliards USD , avec un TCAC de 11,30 %.

Comprendre le marché des boissons en poudre

Le marché traite de diverses boissons en poudre, notamment des sachets de café et de thé, des sachets de thé glacé, des mélanges de jus, des sachets de lait en poudre instantané et des mélanges à cocktail. La demande mondiale de produits alimentaires et de boissons instantanés devrait propulser le marché des boissons en poudre.

Les principaux producteurs proposent des alternatives sans gluten et sans sucre aux boissons en poudre, attirant ainsi une nouvelle base de consommateurs. Des saveurs innovantes et des ingrédients bénéfiques pour la santé sont introduits pour stimuler la consommation. Les acteurs du marché devraient rester prudents et flexibles face à plusieurs défis, car ces attributs positionnent l'industrie pour un développement futur.

La demande d'aliments et de boissons fonctionnels, y compris les boissons en poudre, devrait avoir un impact significatif sur les ventes au cours de la prochaine décennie. Ces boissons, y compris les boissons pour sportifs, les boissons gazeuses, les jus de fruits et le café, gagnent en popularité en raison de leur longue durée de conservation. Le marché des boissons en poudre est également en transition en raison de saveurs et de composants uniques contenant des fruits et des baies exotiques et de saison.

Aperçus régionaux du marché des boissons en poudre

Pays TCAC de 2024 à 2034 États-Unis 3.2 % Allemagne 4.3 % Chine 4.9 % Japon 5.4 % Inde 6.7 %

Principaux points à retenir du rapport sur le marché des boissons en poudre

· L'industrie des boissons en poudre aux États-Unis devrait connaître un TCAC de 3,2 % jusqu'en 2034.

· On estime que le marché allemand des boissons en poudre affichera un TCAC de 4,3 % jusqu'en 2034.

· L'industrie des boissons en poudre en Chine devrait connaître un TCAC de 4,9 % de 2024 à 2034.

· Le secteur japonais des boissons en poudre devrait afficher un TCAC de 5,4 % jusqu'en 2034.

· Le marché indien des boissons en poudre devrait afficher un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision.

" La demande de restauration rapide et de boissons devrait augmenter à l'échelle mondiale, ce qui stimulera la croissance du marché. Au cours de la prochaine décennie, les ventes devraient être affectées par la demande de boissons en poudre. Les boissons pour sportifs, les boissons gazeuses, les jus de fruits et le café sont de plus en plus populaires en raison de leur commodité et de leur durée de vie sur les étagères . Dit Nandini Roy Choudhury , partenaire client chez Future Market Insights.

Principaux moteurs du marché des boissons en poudre

· Commodité et portabilité : Les boissons en poudre offrent un haut niveau de commodité par rapport aux alternatives liquides. Ils sont faciles à stocker, ont une longue durée de conservation et sont simples à préparer, ce qui les rend attrayants pour les consommateurs occupés et ceux qui privilégient les solutions en déplacement.

· Conscience croissante de la santé : À mesure que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, il existe une demande croissante de boissons en poudre offrant des avantages fonctionnels tels que des vitamines, des minéraux et des probiotiques ajoutés. Les produits conçus pour soutenir la gestion du poids, stimuler l'énergie ou améliorer le bien-être général sont de plus en plus populaires.

· Arômes et formulations innovants : L'introduction d'une grande variété d'arômes et de formulations, y compris ceux répondant à des besoins diététiques spécifiques (par exemple, à base de plantes, adaptés au céto), a élargi l'attrait des boissons en poudre. Cette innovation attire divers segments de consommateurs et répond à l'évolution des préférences.

· Considérations économiques : Les boissons en poudre coûtent souvent moins cher par portion que les options prêtes à boire. Cette rentabilité séduit les consommateurs soucieux de leur budget et fait des boissons en poudre un choix pratique pour la consommation individuelle et familiale.

· Expansion du commerce électronique et de la vente au détail : La croissance des achats en ligne et l'expansion des canaux de vente au détail ont rendu les boissons en poudre plus accessibles. Les plateformes de commerce électronique offrent une large gamme de produits, tandis que les supermarchés et les magasins spécialisés stockent de plus en plus ces articles, atteignant ainsi un public plus large.

Défis rencontrés par le marché des boissons en poudre

· Problèmes de santé et sensibilisation à la nutrition : Les consommateurs sont de plus en plus conscients du contenu nutritionnel de ce qu'ils consomment. De nombreuses boissons en poudre sont riches en sucre, en arômes artificiels et en conservateurs, ce qui peut dissuader les acheteurs soucieux de leur santé. À mesure que la demande d'options plus saines et plus naturelles augmente, les fabricants doivent adapter leurs produits en conséquence.

· Concurrence des boissons prêtes à boire : Les boissons prêtes à boire sont pratiques et sont souvent perçues comme plus fraîches et plus haut de gamme que les alternatives en poudre. Le facteur de commodité des boissons prêts-à-boire peut éclipser l'attrait des boissons en poudre, en particulier dans les modes de vie occupés.

· Qualité et cohérence : Maintenir un goût et une qualité constants entre les différents lots peut être difficile pour les boissons en poudre. La variabilité de la qualité des produits peut affecter la confiance des consommateurs et la fidélité à la marque.

· Durabilité et préoccupations environnementales : L'emballage des boissons en poudre, souvent dans des contenants en plastique à usage unique, pose des défis environnementaux. Les consommateurs et les pressions réglementaires font pression pour des solutions d'emballage plus durables et des pratiques respectueuses de l'environnement dans l'industrie.

· Préférences et tendances des consommateurs : Le marché est influencé par l'évolution des préférences des consommateurs, telles que le passage aux boissons à base de plantes, biologiques et fonctionnelles. Les entreprises de boissons en poudre doivent garder une longueur d'avance sur les tendances et adapter leurs produits pour répondre à l'évolution des goûts et des demandes.

Paysage concurrentiel du marché des boissons en poudre

Le marché des boissons en poudre est très concurrentiel, les entreprises locales et régionales se disputant l'importance du marché. Les entreprises utilisent des techniques stratégiques, notamment les alliances, la prolifération de la production, les lancements de produits, les fusions et les partenariats. Dans le but de tirer profit de la popularité des aliments et des boissons fonctionnels, les producteurs développent des boissons en poudre épicées.

Les producteurs d'aliments et de boissons utilisent la recherche et le développement pour créer des boissons en poudre distinctives et séduisantes qui satisfont les préférences changeantes des clients. La demande de boissons en poudre est dynamique et variée, offrant une gamme de goûts et de composants pour répondre à un large éventail de goûts des clients.

Développements récents sur le marché des boissons en poudre

· La marque Nuun Hydration, la marque Nestlé Health Science, a lancé son nouveau mélange de boisson en poudre d'électrolytes Nuun Sport Hydration en juillet 2023. Il est disponible en deux nouvelles saveurs : Limonade rose et Fraise Kiwi.

· Bright Energy Wellness, une société basée à New York, a développé de puissantes boissons au CBD en août 2023. Leur gamme de mélanges de boissons en poudre, Lemonade et Berry Medley, est dépourvue d'édulcorants artificiels, de colorants, d'arômes, de conservateurs, de caféine et de gluten.

Entreprises clés sur le marché des boissons en poudre



TreeHouse Foods Inc.

Nestlé S.A.

Kraft Foods

Cargill Inc.

Simatek A/S

Chr. Hansen A/S

Nellson LLC

CP Kelco

AJINOMOTO GENERAL FOODS

Starbucks Corp.

Aliments du groupe Asahi

Grapette International

Lumière cristalline

GlaxoSmithKline

La société Jel Sert

Pillsbury

General Foods Corporation Cedevita

Segments clés du marché des boissons en poudre

Par type :

· Portion individuelle

· Multi-portion

Par nature :

· Organique

· Conventionnel

Par application :

· Boissons pour sportifs

· Boissons gazeuses

· Jus de fruits

· Café

· Autres (produits laitiers, etc.)

Par canal de vente :

· Hypermarché/Supermarché

· Dépanneurs

· Détaillants en ligne

· Magasins spécialisés

· Épiceries de masse

Par région :

· Amérique du Nord

· Amérique Latine

· Europe

· Asie de l'Est

· Asie du Sud

· Océanie

· Moyen-Orient et Afrique

Authored by:

Nandini Roy Choudhury (Client Partner for Food & Beverages at Future Market Insights, Inc.) has 7+ years of management consulting experience. She advises industry leaders and explores off-the-eye opportunities and challenges. She puts processes and operating models in place to support their business objectives.

She has exceptional analytical skills and often brings thought leadership to the table.

Nandini has vast functional expertise in key niches, including but not limited to food ingredients, nutrition & health solutions, animal nutrition, and marine nutrients. She is also well-versed in the pharmaceuticals, biotechnology, retail, and chemical sectors, where she advises market participants to develop methodologies and strategies that deliver results.

Her core expertise lies in corporate growth strategy, sales and marketing effectiveness, acquisitions and post-merger integration and cost reduction. Nandini has an MBA in Finance from MIT School of Business. She also holds a Bachelor's Degree in Electrical Engineering from Nagpur University, India.

Nandini has authored several publications, and quoted in journals including Beverage Industry, Bloomberg, and Wine Industry Advisor.

Explore FMI's related ongoing Coverage in Food and Beverage Domain:

The powdered soft drinks market size was valued at USD 12.3 billion in 2023 and is projected to grow at a 3.4% CAGR, reaching USD 17.3 billion by 2033.

The demand for powdered cellulose market was valued at USD 183.8 million in 2023, is expected to grow at a 4.9% CAGR, reaching USD 297.4 million by 2033.

Demand for powdered cellulose in Japan is set to grow at a 9.7% CAGR through 2033, with regional sales rising from USD 10.31 million in 2023 to USD 26.14 million.

Our analysis forecasts powdered cellulose sales in Korea to reach USD 9.10 million in 2023, with demand growing at an 11% CAGR to USD 25.84 million by 2033.

The demand for powdered cellulose in Western Europe is expected to hit USD 34.81 million in 2023, with a 4.6% CAGR projected to grow sales to over USD 54.80 million by 2033.

Global beverage flavoring agent sales are estimated at USD 4,936.1 million by 2024 and are projected to reach USD 8,580.4 million by 2034, growing at a CAGR of 5.7% during this period.

The food and beverage additive market size is expected to be valued at USD 65.20 billion in 2024 and grow at a 5.80% CAGR, reaching USD 104.79 billion by 2034.

The functional beverage market size , valued at USD 164,058 million in 2023, is projected to exceed USD 277,744 million by 2033, with a CAGR of 5.4%.

The global beverage emulsion market size is estimated to be worth USD 526.5 million by the end of 2023 and is expected to reach USD 754 million by 2033, growing at a 4.3% CAGR.

The global malt beverage market value is estimated at USD 7,375.6 million in 2024 and is projected to grow at a 9% CAGR, reaching USD 17,465.6 million by 2034.

About Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights, Inc. (ESOMAR certified, recipient of the Stevie Award, and a member of the Greater New York Chamber of Commerce) offers profound insights into the driving factors that are boosting demand in the market. FMI stands as the leading global provider of market intelligence, advisory services, consulting, and events for the Packaging, Food and Beverage, Consumer Technology, Healthcare, Industrial, and Chemicals markets. With a vast team of over 400 analysts worldwide, FMI provides global, regional, and local expertise on diverse domains and industry trends across more than 110 countries.

Contact FMI:

Future Market Insights Inc.

Christiana Corporate, 200 Continental Drive,

Suite 401, Newark, Delaware – 19713, USA

T: +1-845-579-5705

For Sales Enquiries: ...

Website:

LinkedIn | Twitter | Blogs | YouTube