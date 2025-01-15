الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في عمّان

MENAFN - Amman Net) قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغًا ورد إلى طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان، يفيد باندلاع حريق في مستودع يحتوي على مستلزمات خشبية وبلاستيكية تُستخدم في المناسبات والأفراح، وذلك في منطقة الرجيب بمحافظة العاصمة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء المتخصصة وصلت إلى موقع الحريق بسرعة كبيرة، حيث عملت على إخماده والسيطرة عليه بشكل كامل، ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

وأكد أنه لم تُسجل أي إصابات بالأرواح جراء الحادث.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.