الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في عمّان

(MENAFN
- Amman Net) قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغًا ورد إلى طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان، يفيد باندلاع حريق في مستودع يحتوي على مستلزمات خشبية وبلاستيكية تُستخدم في المناسبات والأفراح، وذلك في منطقة الرجيب بمحافظة العاصمة.
وأضاف الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء المتخصصة وصلت إلى موقع الحريق بسرعة كبيرة، حيث عملت على إخماده والسيطرة عليه بشكل كامل، ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.
وأكد أنه لم تُسجل أي إصابات بالأرواح جراء الحادث.
وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.
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