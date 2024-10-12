بطلة فلسطين مريم بشارات تتوج بذهبية العالم للناشئين والشباب

MENAFN - Palestine News ) روما /PNN / توجت بطلة منتخبنا الوطني للكاراتيه مريم بشارات، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 سنة، بفوزها على اللاعبة المصرية في اللقاء النهائي.

وقال الفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية في تغريدة له على صفحته على فيس بوك :"في انجاز آخر يتحقق، البطلة الفلسطينية مريم بشارات تدخل الفرحة إلى قلوب كافة أبناء شعبنا وتظفر بذهبية بطولة العالم للكاراتيه، بعد انتصارها على نظيرتها المصرية ضمن منافسات فئة وزن فوق 61 كغم".

وكانت

بشارات قد لعبت أمام اللاعبة المصرية في نهائي بطولة العالم للناشئين والشباب وزن فوق 61 كغم، المقامة في مدينة فينيتسيا الإيطالية، لأول مرة في تاريخ فلسطين.

جاء ذلك بعد فوزها في نصف النهائي على لاعبة منتخب إيطاليا بنتيجة 8-3.

وكانت بشارات فازت على لاعب منتخب بلجيكا في ربع النهائي بنتيجة 7-1، وفي ثمن النهائي فازت 1-0 على نظيرتها السويسرية. وفي مباراتها الأولى انتصرت على لاعبة البوسنة والهرسك بنتيجة 4-0.

وتوجت بشارات بطلة لبطولة آسيا للعبة في شهر آب/أغسطس الماضي، وبطلة لبطولة الدوري العالمي أواخر شهر أيار/مايو الماضي.

وتعد مريم إحدى لاعبات برنامج الإعداد الأولمبي الذي تشرف عليه اللجنة الأولمبية، والذي يضم عدداً من الرياضيين الواعدين لتأهيلهم وتمكينهم من المنافسة من كبرى المحافل الرياضية وتحقيق الإنجازات باسم الرياضة الفلسطينية.



وخلال العام الجاري، حققت مريم ثلاث ميداليات ملونة دولية، فإلى جانب ذهبية بطولة العالم، توجت بشارات بذهبية وبرونزية الدوري العالمي للكاراتيه، خلال شهريّ حزيران وتموز الماضييّن.

وأعرب المدرب أمين بشارات عن سعادته بتحقيق ذهبية العالم، مؤكداً أن هذا المنجز جاء ثمرة العمل الجاد طوال الفترة الماضية، مع اللاعبة مريم التي أثبتت جدارتها في كافة المحافل الدولية التي شاركت فيها.



وقال بشارات إن هذا الفوز يمثل رسالة حول صمود وإصرار الرياضي الفلسطيني على اعتلاء منصات التتويج بالرغم من كافة التحديات والمعيقات والظروف الراهنة.



وشكر اللجنة الأولمبية الفلسطينية على دعم اتحاد الكاراتيه وتذليل العقبات أمام تنفيذ أجندته الفنية محلياً وخارجياً.



كما ثمن بشارات دور مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد البكري، على جهوده في النهوض بلعبة الكاراتيه ومأسستها، والحفاظ على روح الفريق الواحد بين كافة أركان اللعبة.















