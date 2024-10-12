بطلة فلسطين مريم بشارات تتوج بذهبية العالم للناشئين والشباب

(MENAFN
- Palestine News Network
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روما /PNN / توجت بطلة منتخبنا الوطني للكاراتيه مريم بشارات، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 سنة، بفوزها على اللاعبة المصرية في اللقاء النهائي.
وقال الفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية في تغريدة له على صفحته على فيس بوك :"في انجاز آخر يتحقق، البطلة الفلسطينية مريم بشارات تدخل الفرحة إلى قلوب كافة أبناء شعبنا وتظفر بذهبية بطولة العالم للكاراتيه، بعد انتصارها على نظيرتها المصرية ضمن منافسات فئة وزن فوق 61 كغم".
وكانت
بشارات قد لعبت أمام اللاعبة المصرية في نهائي بطولة العالم للناشئين والشباب وزن فوق 61 كغم، المقامة في مدينة فينيتسيا الإيطالية، لأول مرة في تاريخ فلسطين.
جاء ذلك بعد فوزها في نصف النهائي على لاعبة منتخب إيطاليا بنتيجة 8-3.
وكانت بشارات فازت على لاعب منتخب بلجيكا في ربع النهائي بنتيجة 7-1، وفي ثمن النهائي فازت 1-0 على نظيرتها السويسرية. وفي مباراتها الأولى انتصرت على لاعبة البوسنة والهرسك بنتيجة 4-0.
وتوجت بشارات بطلة لبطولة آسيا للعبة في شهر آب/أغسطس الماضي، وبطلة لبطولة الدوري العالمي أواخر شهر أيار/مايو الماضي.
وتعد مريم إحدى لاعبات برنامج الإعداد الأولمبي الذي تشرف عليه اللجنة الأولمبية، والذي يضم عدداً من الرياضيين الواعدين لتأهيلهم وتمكينهم من المنافسة من كبرى المحافل الرياضية وتحقيق الإنجازات باسم الرياضة الفلسطينية.
وخلال العام الجاري، حققت مريم ثلاث ميداليات ملونة دولية، فإلى جانب ذهبية بطولة العالم، توجت بشارات بذهبية وبرونزية الدوري العالمي للكاراتيه، خلال شهريّ حزيران وتموز الماضييّن.
وأعرب المدرب أمين بشارات عن سعادته بتحقيق ذهبية العالم، مؤكداً أن هذا المنجز جاء ثمرة العمل الجاد طوال الفترة الماضية، مع اللاعبة مريم التي أثبتت جدارتها في كافة المحافل الدولية التي شاركت فيها.
وقال بشارات إن هذا الفوز يمثل رسالة حول صمود وإصرار الرياضي الفلسطيني على اعتلاء منصات التتويج بالرغم من كافة التحديات والمعيقات والظروف الراهنة.
وشكر اللجنة الأولمبية الفلسطينية على دعم اتحاد الكاراتيه وتذليل العقبات أمام تنفيذ أجندته الفنية محلياً وخارجياً.
كما ثمن بشارات دور مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد البكري، على جهوده في النهوض بلعبة الكاراتيه ومأسستها، والحفاظ على روح الفريق الواحد بين كافة أركان اللعبة.
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