تواصل عدوان الاحتلال على لبنان واستهداف الطريق الدولية بين لبنان وسوريا

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - واصل الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت وعدة مناطق لبنانية، مخلفاً عددا كبيرا من الشهداء والجرحى وتدميرا واسعا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وأفاد مصادر لبنانية بأن الاحتلال وسلاح المدفعية شن ضربات استهدفت بلدات: الخيام، وبنت جبيل، وطورا، والطيري، وكفر كلا، وخربة سلم، واللبونة، والعلام، وطير حرفا، والعديسة، وعيتا الشعب، والضهيرة، والبستان، ومجدلزون، وشقرا، والمجادل، وعيتيت، جنوب لبنان.

كما أغار الطيران الحربي على منطقة المصنع على الحدود اللبنانية السورية ما أدى إلى قطع الطريق الدولية.

كما استهدفت الغارات مدينة بعلبك، وبلدات: بوداي، وشمسطار، وطاريا، وعلي النهري، في البقاع.