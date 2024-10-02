Wednesday, 02 October 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تلسكوب جيمس ويب يكتشف مجرة قديمة ذات سحابة ساطعة من الغاز

10/2/2024 2:50:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكتشف تلسكوب "جيمس ويب "الفضائي في الكون المبكر مجرة غير عادية ذات سحابة غازية تبعث كمية من الضوء وأشكال أخرى من الموجات الكهرومغناطيسية تعادل ما تبعثه نجومها.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لـ"جيمس ويب" أن هذا الاكتشاف يشير إلى وجود عدد كبير جدا من النجوم الكبيرة والساخنة في المجرات الأولى للكون.


وقال الباحث في جامعة "أكسفورد" هارلي كاتز:" "نحن نعلم أنه لا توجد في هذه المجرة نجوم أولية يتكون جوفها من الهيدروجين النقي والهيليوم. وفي الوقت نفسه، تختلف النجوم في هذه المجرة تماما عن تلك النجوم التي نعرفها في مناطق الكون القريبة منا، وستساعدنا دراسة هذه النجوم الغريبة على فهم كيفية تغير مجموعات النجوم في المجرات عندما اكتسبت مظهرها الحديث".


وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج من خلال دراسة صور المجرة القديمة GS-NDG-9422 الواقعة في كوكبة الثور على مسافة 12.8 مليار سنة ضوئية. وبفضل هذه المسافة الكبيرة نرى هذا الجرم السماوي على الحالة التي كان عليها بعد 963 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، أي في العصور الأولى لوجود الكون عندما كانت مادته أكثر كثافة مما هي عليه الآن.

وعندما بدأ العلماء بدراسة طيف هذه المجرة القديمة اكتشفوا أنها تحتوي على عدة سحب كبيرة من الغاز تنتج ضوءا مرئيا وأشعة فوق بنفسجية أكثر بكثير من النجوم الموجودة في مجرة GS-NDG-9422. وحدث ذلك نتيجة لامتصاص ذرات الهيدروجين الموجودة في هذه السحب لجزيئات الضوء عالية الطاقة ذات الأطوال الموجية القصيرة وإعادة بثها بترددات أخرى.


ولا يعد مثل هذا الإشعاع الساطع الصادر عن السدم الغازية سمة مميزة لدرب التبانة والمجرات القريبة منا. لهذا السبب، لا يستطيع العلماء حتى الآن تحديد السبب الدقيق الذي يجعل مجموعات الهيدروجين في مجرة GS-NDG-9422 تتوهج وما هي المدة التي يمكن أن تنتج فيها هذا التوهج. وفي الوقت نفسه، يشير الباحثون إلى أن مصادر الطاقة لهذا الإشعاع هي على الأرجح النجوم الكبيرة والساخنة التي تتجاوز درجة حرارة سطحها 80 ألف درجة مئوية.


وكما لاحظ علماء الفلك، فإن النجوم المضيئة الأولى في الكون وكذلك ما يسمى بنجوم (وولف رايت) والتي توجد بكميات صغيرة جدا في درب التبانة والمجرات المجاورة، كانت لها خصائص مماثلة. ويميل الباحثون أنفسهم نحو الجرم السماوي الثاني، لأن مادة المجرة GS-NDG-9422 تحتوي على الكثير من العناصر الأخرى إلى جانب الهيدروجين والهيليوم. ويأمل العلماء بأن يساعدهم الرصد اللاحق لهذا الجرم السماوي، وكذلك اكتشاف مجرات مماثلة أخرى، في تأكيد صواب هذه الفرضية. RT

MENAFN02102024000072011014ID1108740583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث