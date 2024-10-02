سمك السردين .. منجم (الأوميغا 3) وسر رونق البشرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - يُعتبر سمك السردين مفتاحًا لجمال وشباب البشرة بفضل محتواه العالي من الأحماض الدهنية“أوميغا 3”، والبروتينات، والفيتامينات المهمة للبشرة.

فوائد أوميغا 3 سمك السردين غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، خاصة EPA وDHA، التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات. هذا يمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل الجلد مثل حب الشباب، والأكزيما، والتورم.

أظهرت دراسة أجريت عام 2003 أن تراكم حمض EPA في الجلد يمكن أن يخلق حاجزًا طبيعيًا ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مما يجعل البشرة أكثر مرونة ويقلل الالتهاب، وكلاهما ضروري لصحة وشباب البشرة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لأوميغا 3 على تخفيف متاعب الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية، ويمكن لهذه الأحماض الدهنية أيضًا إبطاء شيخوخة الجلد عن طريق تقليل الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي. أظهرت دراسة أخرى أن أوميغا 3 تلعب دورًا مهمًا في إصلاح الجلد ومنع شيخوخته من خلال تنظيم الالتهابات والحفاظ على صحة أغشية الخلايا.

فوائد البروتين إلى جانب أحماض أوميغا 3، يحتوي السردين على نسبة عالية من البروتين، وهو ضروري لبنية الجلد. بدون كمية كافية من البروتين، يصبح الجلد أقل قدرة على إصلاح الضرر، مما يجعل المعركة اليومية ضد التأثيرات البيئية أكثر صعوبة. يمكن للسردين توفير اللبنات الأساسية اللازمة هنا.

فيتامين“د” والسيلينيوم يحتوي السردين أيضًا على فيتامين“د” والسيلينيوم. يعمل فيتامين“د” على تقوية حاجز الجلد، بينما يعمل السيلينيوم كمضاد للأكسدة، مما يساعد في درء الأضرار التأكسدية ومنع شيخوخة الجلد المبكرة.

نصيحة غذائية للاستفادة من هذه المزايا الجمالية، يُنصح بإدراج السردين ضمن النظام الغذائي، وتناوله بمقدار 100 غرام بضع مرات في الأسبوع.