سمك السردين .. منجم (الأوميغا 3) وسر رونق البشرة

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- Khaberni) خبرني - يُعتبر سمك السردين مفتاحًا لجمال وشباب البشرة بفضل محتواه العالي من الأحماض الدهنية“أوميغا 3”، والبروتينات، والفيتامينات المهمة للبشرة.
فوائد أوميغا 3 سمك السردين غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، خاصة EPA وDHA، التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات. هذا يمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل الجلد مثل حب الشباب، والأكزيما، والتورم.
أظهرت دراسة أجريت عام 2003 أن تراكم حمض EPA في الجلد يمكن أن يخلق حاجزًا طبيعيًا ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مما يجعل البشرة أكثر مرونة ويقلل الالتهاب، وكلاهما ضروري لصحة وشباب البشرة.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لأوميغا 3 على تخفيف متاعب الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية، ويمكن لهذه الأحماض الدهنية أيضًا إبطاء شيخوخة الجلد عن طريق تقليل الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي. أظهرت دراسة أخرى أن أوميغا 3 تلعب دورًا مهمًا في إصلاح الجلد ومنع شيخوخته من خلال تنظيم الالتهابات والحفاظ على صحة أغشية الخلايا.
فوائد البروتين إلى جانب أحماض أوميغا 3، يحتوي السردين على نسبة عالية من البروتين، وهو ضروري لبنية الجلد. بدون كمية كافية من البروتين، يصبح الجلد أقل قدرة على إصلاح الضرر، مما يجعل المعركة اليومية ضد التأثيرات البيئية أكثر صعوبة. يمكن للسردين توفير اللبنات الأساسية اللازمة هنا.
فيتامين“د” والسيلينيوم يحتوي السردين أيضًا على فيتامين“د” والسيلينيوم. يعمل فيتامين“د” على تقوية حاجز الجلد، بينما يعمل السيلينيوم كمضاد للأكسدة، مما يساعد في درء الأضرار التأكسدية ومنع شيخوخة الجلد المبكرة.
نصيحة غذائية للاستفادة من هذه المزايا الجمالية، يُنصح بإدراج السردين ضمن النظام الغذائي، وتناوله بمقدار 100 غرام بضع مرات في الأسبوع.
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