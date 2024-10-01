Wednesday, 02 October 2024 04:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طالبو اللجوء في بريطانيا قد يبقون في الفنادق ثلاث سـنـوات إضـافـيـة بـسـبـب تراكم الطلبات!

10/1/2024 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬بأن‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬قد‭ ‬يبقون‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬إضافية‭ ‬نتيجة‭ ‬تراكم‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء‭. ‬وأدركت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬إيفيت‭ ‬كوبر‭ ‬ووزراء‭ ‬آخرون،‭ ‬بعد‭ ‬فوزهم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتًا‭ ‬أطول‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬متوقعًا‭.‬

وكان‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬قد‭ ‬وعد‭ ‬بإنهاء‭ ‬استخدام‭ ‬فنادق‭ ‬اللجوء،‭ ‬لكن‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬وايتهول‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬أسوأ‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يُعتقد،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتًا‭ ‬أطول‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬توقعناه،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يُحل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬التليغراف‭ ‬ «Telegraph» ‭ ‬أشار‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬الهجرة‭ ‬الذي‭ ‬ورثناه‭ ‬من‭ ‬المحافظين‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الفشل،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إنفاق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬على‭ ‬رواندا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نتائج‭ ‬فعالة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأرقام‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭.‬

ووفقًا‭ ‬لأرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬118882‭ ‬شخصًا‭ ‬ينتظرون‭ ‬قرارًا‭ ‬أوليًا‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بنهاية‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭. ‬هذا‭ ‬يمثل‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬32‭% ‬مقارنةً‭ ‬بـ175457‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬رقم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تسجيل‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬2010‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬شهد‭ ‬العدد‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬طفيفًا‭ ‬عن‭ ‬118329‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأكدت‭ ‬إيفيت‭ ‬كوبر،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تحقق‭ ‬تقدمًا‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬تراكم‭ ‬الطلبات‭ ‬وإعادة‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مع‭ ‬هدف‭ ‬إنهاء‭ ‬استخدام‭ ‬فنادق‭ ‬اللجوء‭ ‬المكلفة‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬البرنامج‭ ‬الانتخابي‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬سيوظفون‭ ‬موظفين‭ ‬إضافيين‭ ‬لتسريع‭ ‬معالجة‭ ‬الطلبات‭ ‬وإنهاء‭ ‬استخدام‭ ‬فنادق‭ ‬اللجوء،‭ ‬ما‭ ‬سيوفر‭ ‬مليارات‭ ‬الجنيهات‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬كشفت‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬يوم‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬البريطانيين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬مستويات‭ ‬المعيشة؛‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬الهجرة‭ ‬الصافية،‭ ‬ما‭ ‬أزال‭ ‬أي‭ ‬مكاسب‭ ‬تحققت‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

MENAFN01102024000055011008ID1108737111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث