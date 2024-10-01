طالبو اللجوء في بريطانيا قد يبقون في الفنادق ثلاث سـنـوات إضـافـيـة بـسـبـب تراكم الطلبات!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬قد‭ ‬وعد‭ ‬بإنهاء‭ ‬استخدام‭ ‬فنادق‭ ‬اللجوء،‭ ‬لكن‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬وايتهول‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬أسوأ‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يُعتقد،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتًا‭ ‬أطول‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬توقعناه،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يُحل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬التليغراف‭ ‬ «Telegraph» ‭ ‬أشار‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬الهجرة‭ ‬الذي‭ ‬ورثناه‭ ‬من‭ ‬المحافظين‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الفشل،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إنفاق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬على‭ ‬رواندا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نتائج‭ ‬فعالة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأرقام‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭.‬

ووفقًا‭ ‬لأرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬118882‭ ‬شخصًا‭ ‬ينتظرون‭ ‬قرارًا‭ ‬أوليًا‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بنهاية‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭. ‬هذا‭ ‬يمثل‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬32‭% ‬مقارنةً‭ ‬بـ175457‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬رقم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تسجيل‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬2010‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬شهد‭ ‬العدد‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬طفيفًا‭ ‬عن‭ ‬118329‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأكدت‭ ‬إيفيت‭ ‬كوبر،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تحقق‭ ‬تقدمًا‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬تراكم‭ ‬الطلبات‭ ‬وإعادة‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مع‭ ‬هدف‭ ‬إنهاء‭ ‬استخدام‭ ‬فنادق‭ ‬اللجوء‭ ‬المكلفة‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬البرنامج‭ ‬الانتخابي‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬سيوظفون‭ ‬موظفين‭ ‬إضافيين‭ ‬لتسريع‭ ‬معالجة‭ ‬الطلبات‭ ‬وإنهاء‭ ‬استخدام‭ ‬فنادق‭ ‬اللجوء،‭ ‬ما‭ ‬سيوفر‭ ‬مليارات‭ ‬الجنيهات‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬كشفت‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬يوم‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬البريطانيين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬مستويات‭ ‬المعيشة؛‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬الهجرة‭ ‬الصافية،‭ ‬ما‭ ‬أزال‭ ‬أي‭ ‬مكاسب‭ ‬تحققت‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬