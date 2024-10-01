حوارية لرابطة مسيحيي المشرق تناقش الشأن الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الاول من تشرين الاول ( بترا )- نظمت رابطة مسيحيي المشرق في الأردن، يوم امس حوارية مع عدد من النواب المسيحيين الذين تم انتخابهم حديثًا في مجلس النواب العشرين، بهدف مناقشة الشأن الوطني العام.

وتناول كل من النواب هدى نفاع، رند الخزوز، جهاد عبوي، وإياد جبريل، رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بمنظومة التحديث السياسي والتوجه نحو الأحزاب، وأشاروا إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى المصلحة الوطنية وتعزيز مبادئ العدالة والمواطنة الفاعلة.

وأكد النواب ضرورة أن تكون من أولويات المجلس العشرين الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، مع التركيز على التعاون ككتلة موحدة. أوضحوا أن كتاب التكليف السامي ركز بشكل عام على مفهوم التحديث من أجل مستقبل الأردن، مع ضرورة تعزيز دور الشباب وإيجاد حلول لدعم الاستثمارات والحفاظ على مختلف القطاعات.

وأشاروا إلى أن التحديثات والقوانين الجديدة تهدف إلى تعزيز الحياة الديمقراطية من خلال تزويد الشباب والنساء بالمعارف والمهارات الضرورية للمشاركة الفعالة في العمل السياسي والحزبي، مما يشكل دافعًا قويًا للنهوض بالوطن وبناء حصن منيع لحماية المكتسبات.

كما أشار النواب إلى أن التجربة الحزبية الجديدة أثبتت فعاليتها من خلال تقليص الفجوة بين النواب والمواطنين وتعزيز المساواة، مع إشراك الشباب بفاعلية.

ودعوا إلى التركيز على مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، والاهتمام بالتعليم المهني لإيجاد حل لمشكلة البطالة في الأردن، مؤكدين ضرورة تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ودعمهم وتحفيزهم في مختلف المجالات.

من جانبها، أوضحت رئيسة رابطة مسيحيي المشرق في الأردن، لينا مشربش، أن الرابطة تهدف إلى دعم التنوع والعيش المشترك، وتعزيز الترابط والأمن والسلم المجتمعي، مشيرةً إلى أن هذه القيم تميز الأردن كدولة قانون ومؤسسات.

وأشادت مشربش بالعلاقة الاخوية التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، والتي ساهمت في بناء هوية مجتمعية قوية في المدن والقرى الأردنية.

--(بترا )

ع ط

01/10/2024 09:57:20