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مزاد تمور العلا يواصل فعالياته

9/19/2024 2:52:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل فعاليات مزاد تمور العُلا في أسبوعه الثاني ضمن "موسم التمور" خلال يومي غدٍ الجمعة والسبت؛ الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، بجوار ملعب الإسكان جنوب العلا، وذلك حتى التاسع من نوفمبر المقبل، ويتيح المزاد الفرصة لمزارعي العلا عرض منتجاتهم من التمور أمام المشترين والمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
ويهدف المزاد إلى إيجاد تنافسية لتمور العُلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه "رؤية العُلا" المتماشية مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
كما سيقام على هامش المهرجان "جائزة مزاد العُلا للتمور 2024 " للمزارعين المشاركين في مزاد المهرجان، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 75.000 ريال، والثاني 50.000 ريال، والثالث 30.000 ريال، وسيتم اختيار الفائزين ضمن معايير محددة وهي كمية المبيعات وقيمة المبيعات.

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