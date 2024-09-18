الملك يهنئ رئيس تشيلي بذكرى الاستقلال

الملك يهنئ رئيس تشيلي بذكرى الاستقلال
التاريخ
9/18/2024 7:25:27 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامـة الرئيس غابرييل بوريتش رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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