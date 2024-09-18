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((دراسات)) يوقع مذكرة تعاون مع مركز جنيف للسياسات الأمنية في سويسرا

9/18/2024 7:25:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقّع‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬أمس‭ ‬مذكرة‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬جنيف‭ ‬للسياسات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البحثية‭ ‬والعلمية‭ ‬والدراسات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والأفكار‭ ‬والمعلومات،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬السويسري‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬البحثية‭ ‬المرموقة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والحوار،‭ ‬والتفاهم‭ ‬الدولي‭ ‬نحو‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬وشاملة‭ ‬ومستدامة‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬وسلامًا‭ ‬وازدهارًا،‭ ‬مثمّنًا‭ ‬جهود‭ ‬مركز‭ ‬جنيف‭ ‬كمنبرٍ‭ ‬عالمي‭ ‬للمعرفة‭ ‬واحتضان‭ ‬المواهب‭ ‬والمشاريع‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬وتحليل‭ ‬السياسات‭ ‬والبحوث‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬كريستينا‭ ‬أوريسيتش،‭ ‬نائبة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬جنيف‭ ‬للسياسات‭ ‬الأمنية،‭ ‬حرص‭ ‬المؤسستين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البحثية‭ ‬والحوار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والمشورة‭ ‬السياسية،‭ ‬معبّرةً‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لإنجازات‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الفكرية‭ ‬كبيت‭ ‬خبرةٍ‭ ‬مشهودٍ‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬في‭ ‬البحوث‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وقضايا‭ ‬الأمن‭ ‬والطاقة،‭ ‬ودعم‭ ‬التفاهم‭ ‬المتبادل‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السّلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭.

وتم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬والسيدة‭ ‬كريستينا‭ ‬أوريسيتش‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬جنيف‭ ‬للسياسات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وتتضمن‭ ‬ورش‭ ‬عملٍ‭ ‬وبرامج‭ ‬تدريبية،‭ ‬وخططًا‭ ‬لمشاريع‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار،‭ ‬والحوار‭ ‬حول‭ ‬الشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الخليجية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬إطار‭ ‬عملٍ‭ ‬تعاونيّ‭ ‬للمُبادرات‭ ‬البحثية،‭ ‬وبرامج‭ ‬بناء‭ ‬القدرات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬والاستجابات‭ ‬المُبتكرة‭ ‬للتحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬المعاصرة‭.‬

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