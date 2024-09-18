((دراسات)) يوقع مذكرة تعاون مع مركز جنيف للسياسات الأمنية في سويسرا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقّع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» في سويسرا أمس مذكرة تعاون مع مركز جنيف للسياسات الأمنية، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات البحثية والعلمية والدراسات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والأفكار والمعلومات، بما يدعم جهود مملكة البحرين والاتحاد السويسري في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات»، عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التعاون مع إحدى المؤسسات الدولية البحثية المرموقة لتعزيز التعاون في مجالات السلام والأمن والحوار، والتفاهم الدولي نحو حلول مبتكرة وشاملة ومستدامة لمستقبل أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا، مثمّنًا جهود مركز جنيف كمنبرٍ عالمي للمعرفة واحتضان المواهب والمشاريع الواعدة من خلال البرامج التعليمية والتدريبية وتحليل السياسات والبحوث.
من جانبها، أكدت كريستينا أوريسيتش، نائبة المدير التنفيذي لمركز جنيف للسياسات الأمنية، حرص المؤسستين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات البحثية والحوار الدبلوماسي والمشورة السياسية، معبّرةً عن تقديرها لإنجازات مركز «دراسات» وإسهاماته الفكرية كبيت خبرةٍ مشهودٍ له على الصعيدين الإقليمي والعالمي في البحوث الاستراتيجية وقضايا الأمن والطاقة، ودعم التفاهم المتبادل للحفاظ على السّلم والأمن الدوليين.
وتم توقيع مذكرة التعاون من قبل الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز «دراسات»، والسيدة كريستينا أوريسيتش عن مركز جنيف للسياسات الأمنية، وتتضمن ورش عملٍ وبرامج تدريبية، وخططًا لمشاريع مشتركة في قضايا الأمن والسلام والاستقرار، والحوار حول الشؤون الاستراتيجية الخليجية والإقليمية، وتشجيع التعاون الدولي، في سياق إطار عملٍ تعاونيّ للمُبادرات البحثية، وبرامج بناء القدرات، وتعزيز المعرفة والاستجابات المُبتكرة للتحديات الأمنية المعاصرة.
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