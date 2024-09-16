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22 مليون ساعة عمل آمنة

9/16/2024 2:54:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أنجز برنامج جدة التاريخية، التابع لوزارة الثقافة، أكثر من 22 مليون ساعة عمل في منطقة جدة التاريخية دون أي حوادث عمل، وهو ما يعكس التزام البرنامج بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئية في المشروعات الإنشائية التي ينفذها ويشرف عليها.
وشملت ساعات العمل الآمنة 5.5 ملايين ساعة عمل في مشروع ميدان الثقافة، و5.5 ملايين ساعة عمل في ترميم المباني التاريخية، إلى جانب 5 ملايين ساعة عمل في مجال الأمن والسلامة، و3 ملايين ساعة عمل في مجال الصيانة والنظافة، وكذلك 1.5 مليون ساعة في أعمال بحيرة الأربعين، و1.5 مليون ساعة عمل في تنظيم المبادرات والأنشطة الثقافية.
ويحرص البرنامج على تطبيق سياسات ومعايير السلامة المعتمدة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات. ومن هذه المعايير: تقييم وتحديد وإزالة وإدارة المخاطر قبل البدء في أي عملية أو نشاط، والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة، وكذلك تصميم وتشييد مرافق مشاريع البرنامج وفق معايير ونظم السلامة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين، وتعزيز ونشر مفاهيم السلامة، والمشاركة الفعالة في توعية المجتمع بها.

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