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تأخر تنفيذ الناقل الوطني.. هل يزيد خطورة الوضع المائي؟

9/5/2024 11:56:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- أكد وزير المياه والري رائد أبوالسعود الأهمية الاستراتيجية الكبرى لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، باعتباره يمثّل "ثالث أكبر مشروع تحلية في منطقة الشرق الأوسط".
وأشار أبو السعود، خلال ندوة نظمتها أمس جمعية "إدامة للطاقة والمياه والبيئة"، بعنوان "مشروع الناقل الوطني: تعزيز الأمن المائي"، الى أنه رغم الأهمية الكبرى للوصول لكلفة المياه "المحلاة" المناسبة، إلا أن توفير المياه ذاتها، بات هو الأمر "الحرج والملحّ جدا في الوقت الراهن"، حيث وصلت المياه في الأردن لمرحلة صعبة جدا".
وأوضح أن المملكة ستواجه خلال خمس سنوات، مخاطر أكبر في حال لم يتم تنفيذ المشروع، حيث ستصل التحديات لأن تتوزع المياه "المخصصة للشرب فقط"، بمعدل مرة واحدة فقط كل أسبوعين أو كل ثلاثة أسابيع، ناهيك عن عدم إمكانية التزويد للأغراض الأخرى كالزراعة والسياحة والصناعة.
وفي جوابه عن سؤال لـ"الغد"، حول خطط ضمان وزارة المياه والري في تعزيز مساهمة تشغيل "الناقل الوطني" في الحدّ من الاستنزاف الجائر من الأحواض الجوفية وإراحة طبقاتها المستنزفة، أكد أبو السعود أنه "في اللحظة التي سيتم تزويد فيها المياه المحلاة إلى عمان، سيتم وقف ضخ الأحواض الجوفية على مستوى المملكة".
وقال إن هذا الإجراء سيساهم في الحفاظ على الأحواض الجوفية التي وصلت حد الاستنزاف الجائر، ويمكّنها من التعافي مستقبلا، مع إمكانية الاستفادة منها مجددا، لاسيما وأن التقديرات تشير لأن المياه الناجمة عن "الناقل الوطني" ستغطي جزءا كبيرا من الاحتياجات المائية لغاية العام 2050، فيما سيتم التفكير بحلول أخرى مستقبلا.
وأشار الوزير، خلال أول حوار تفاعلي حول "الناقل الوطني" عقب الإعلان الرسمي عن الاتفاق مع الائتلاف المؤهل على "تحقيق العرض المحدث متطلبات التأهيل الفني والمالي للمشروع، لإيجابية وأهمية الحلول التي اتخذتها ونظمتها سلطة وادي الأردن بالتعاون مع المزارعين.
كما أكد الوزير في تعليقه لـ"الغد"، حول وصول مرتبة الأردن "للأفقر مائيا على مستوى العالم" ودور الحلول والاستراتيجيات للقطاع المائي في مواجهة هذا التحدي، شمول الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 - 2040، لكافة التحديات والمخاطر المتوقعة في القطاع، فيما تم إدراج وتصنيف مشروع الناقل الوطني، على أنه أهم الحلول لمواجهة تلك المخاطر المتوقعة والناجمة عن ارتفاع الطلب نتيجة زيادة النمو السكاني وعوامل التغير المناخي والمتوقعة.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس إدارة جمعية "إدامة" الخبير الدولي في قطاع المياه د. دريد محاسنة، لضرورة "ضمان أمن الموارد والتقليل من الاعتماد على الدول المجاورة في موضوع المياه".
وأكد محاسنة، في تصريحات لـ"الغد"، الأهمية القصوى لـ"التوجه نحو الطاقة النظيفة لتقليل الكلف وعدم المساهمة في تلوث المناخ"، مشيرا للتحديات الجمّة التي تواجه مشكلة المياه في الأردن، واصفا إياها بـ"مستعصية".
إلى ذلك، حذر الوزير من تبعات التحديات المترتبة عن عدم المضي سريعا بـ"الناقل الوطني" والتي ستفوق أيضا الوضع الراهن لندرة المياه الحادة في الأردن، والتي تصل للأردنيين بمعدل يوم واحد فقط أسبوعيا في مختلف مناطق المملكة.
وعن تأهيل ائتلاف واحد لتنفيذ "الناقل الوطني"، نوّه أبو السعود أنه تم استقبال 13 عرضا عند إعلان وزارة المياه والري عن استقبال عروض وثائق "قبل التأهيل" والمهتمة بتنفيذ المشروع المقرر بأن ينفذ وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ(BOT)، إلى أنه تم تأهيل 5 منها، وانتهت بتأهيل ائتلاف واحد مناسب فقط، مشيرا لأنه ضمن المشاريع المنفذة ضمن هذا النظام، "ليس مستغربا أن يكون المؤهل واحدا فقط".
وقال في هذا الإطار، "في ظل ظروف المنطقة الملتهبة، خلق ذلك نوعا من المخاوف من قبل بعض المستثمرين للتقدم نحو مشروع تصل قيمته لحدود 4 مليار دولار".
وعن اعتماد حلول أخرى للتزويد المائي كاستمرارية المضي بحفر الآبار العميقة، قال الوزير إن تجربة حفر آبار في خان الزبيب أظهرت عدم إمكانية الاستفادة من مياهها، وحتى لأغراض الزراعة حتى الوقت الراهن، جراء احتوائها لمعدلات إشعاعية عالية جدا، ما يتطلب معالجتها، منوها لأن هذا الأمر هو تحد كبير كونه "مكلفا جدا"، بالإضافة لتحديات التعامل مع إشكالات ما ينجم عن تلك المياه من الإشعاعات وكيفية التخلص منها.
وقال إن وزارة المياه والري تسعى منذ سنوات لإيجاد حلول ترتبط بإمكانية توفير نوع من التكنولوجيا لمعالجة نسب الإشعاع المرتفعة، إلا أن التحدي يرتبط بكلفها العالية جدا، وسط متطلبات الحفر لحدود 1200 إلى 1500 م والتي تحتاج مضخات خاصة وكلف كهرباء مرتفعة.
وحول الفاقد المائي الإداري والفيزيائي، أكد وزير المياه أن الوزارة تمضي بإجراءات خطتها الاستراتيجية المعنية بمشروع خفض الفاقد، معلنا عن تسجيلها انخفاضا بالفاقد بنسبة 7.5 % خلال عامين، مشيرا الى أن وزارته أيضا نجحت بتوفير ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون م3 من المياه المعتدى عليها أو (المياه المسروقة) وذلك في غضون الأشهر الأربعة الماضية.
وقال إنه رغم إجراءات "المياه" في وقف نزيف الفاقد المائي، إلا أن تنفيذ الناقل الوطني ما يزال أولوية أساسية، في ظل تزايد الطلب الضخم جدا على المياه.
وفيما يتعلق بدبلوماسية المياه وتعزيز حصول الأردن على حقوقه المائية المشتركة، أكد أبو السعود أن اتفاقيات مشتركة تكفل هذا الملف، مشيرا لأن مشاركة "المياه" الأردنية ستتركز في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29) على أولوية تحصيل حقوق المياه المشتركة في إطار المياه العابرة للحدود والأحواض المشتركة، دون اقتصارها على أهمية عوامل التغير المناخي وتأثيراته، وعلى أهميته.
وأشار أبو السعود أن النمو السكاني الهائل أثر بشكل كبير على حصة الفرد من المياه، حيث كانت الأردن من أغنى دول العالم في المياه في العام 1948، فيما أصبحت الآن "أقل دولة في العالم" بهذا الصدد.
وأشار لتحديات واجهت المملكة عند تشغيل مشروع الديسي والانتهاء منه، تمثلت في أزمة لجوء حوالي 3 مليون لاجئ سوري، ما شكل أعباء إضافية على كميات المياه المتاحة.
ولفت الوزير للتبعات المالية الجمّة المترتبة على قطاع المياه نتيجة كلف الكهرباء، منوها لأن قطاع المياه هو أول قطاع في المملكة يعمل بالتشاركية مع القطاع الخاص، ما ساهم بخلق خبرات تراكمية بكفاءة نوعية، وعدم وجود إشكالات بهذا الخصوص.
وقال إن "الناقل الوطني"، بطول 450 كم من العقبة إلى عمّان، هو مشروع ضخم وليس سهلا ويتطلب جهودا مضنية ومكثفة، مضيفا أن المشروع حاز على جميع الموافقات "البيئية" المرتبطة به.

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