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7 قضايا جرائم اتجار بالبشر العام الحالي

9/4/2024 11:58:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي 7 قضايا، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
ووفقا لتقرير مديرية العاملين في المنازل، قامت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بحل 4 قضايا منها في حين بقيت 3 قضايا بانتظار الحل.
وأما بخصوص الشكاوى الواردة للمديرية خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، فقد بلغت 922 شكوى.
ووفقا للتقرير فقد عدد الشكاوى التي تم حلها والمقدمة من أصحاب منازل بلغت خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي 606 شكاوى.
في حين بلغ عدد الشكاوى التي تم حلها والمقدمة من عاملات المنازل مباشرة 47 شكوى.
وأما عدد الشكاوى التي تم حلها والمقدمة من عاملات المنازل عبر مكاتب الاستقدام 269 شكوى.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والتي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني ولم يتخذ إجراء نهائي قيد الإجراء 183 شكوى.
تقوم مديرية التفتيش المركزية بمتابعة حل الشكاوى وآلية حلها، والشكاوى قيد الإجراء عبر منصة“حماية” للشكاوى العمالية.
والشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص وزارة العمل ويتم تسجيلها على منصة“حماية” يقوم مفتشو العمل ببذل الجهود للوصول إلى حل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل إلى القضاء للمطالبة بالحقوق العمالية)، وعلى سبيل المثال شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
وبالعودة لتقرير التفتيش فلم يرد شكاوى مقدمة من أصحاب المنازل، ومن عاملات المنازل أو عبر الجهات الممثلة، ولا يوجد لها سند قانوني بوزارة العمل.
وبلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 18 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) خلال العام الماضي 169 قضية.
وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 213 ضحية، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم للقضايا العمالية خلال العام الماضي 281 شكوى.
وكان رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات قال إنه تم ضبط 36 حالة اتجار بالبشر في المملكة العام 2022.
يشار إلى أن القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر هي الشكاوى والملاحظات التي وردت إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وتبين عبر التحقيق الأولي أو بقرار الظن الصادر من المدعي العام بأنه لا يوجد مؤشرات للعمل الجبري، وأنها مخالفة لقانون العمل.
وأما قضايا جريمة الاتجار بالبشر (العمل الجبري) هي القضايا الذي صدر قرار الظن بأن الشكوى جريمة اتجار بالبشر ولم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة.

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