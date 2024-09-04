ملتقى لتطوير المدراء المناوبين بتجمع جازان الصحي

(MENAFN
- Al Watan)
استعرض الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي، الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني، مؤشرات برنامج ((وازن)) خلال ورشة عمل برنامج ((وازن)) التي أقامتها الإدارة التنفيذية للتميز المؤسسي، وذلك بحضور قيادات التجمع ومدراء المنشآت الصحية ورؤساء الأقسام.
واستهل الشهراني حديثه بالتأكيد على أهمية برنامج ((وازن)) في تحقيق التميز المؤسسي وتحسين جودة الرعاية الصحية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول المؤشرات الرئيسية التي تم رصدها خلال الربع الثاني من العام الميلادي الحالي 2024، والتي تعكس جهود التجمع في تعزيز كفاءة العمل وتحسين تجربة المرضى.
وأشار إلى أن متابعة الأداء وقياس المؤشرات بشكل دوري يعد أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتجمع، مؤكدًا أهمية التعاون بين المنشآت الصحية لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع، بعد ذلك دشن ملتقى تطوير أداء المدراء المناوبين بمستشفيات المنطقة بحضور المدراء المناوبين بالمنشآت الصحية التابعة للتجمع.
وتم خلال الملتقى التعريف بالمهام الخاصة بالمدراء المناوبين، واستعراض أبرز التحديات التي تواجههم خلال المناوبات في الفترات المسائية والليلية والتوجيه بتوفير كافة المستلزمات التي تخلق بيئة عمل مثالية، وكذلك سبل تطوير أداء المدراء المناوبين والتعريف بمهام المدراء المناوبين والصلاحيات الإشرافية الإدارية الممنوحة له وارتباطه الداخلي والخارجي بالجهات الأخرى.
من جانبه استعرض مشرف المدراء المناوبين بتجمع جازان الصحي، الأستاذ وليد مخضري زعكان، عددًا من التحديات التي تواجه المدراء المناوبين أثناء مناوباتهم خارج الدوام الرسمي وأستمع لتوجيهات عدة من الرئيس التنفيذي تسعى لتذليل الصعاب التي تواجه مدراء المنشآت المناوبين.
وتأتي هذه الورشة ضمن خطة الورش الذي ينفذها تجمع جازان الصحي للرفع من كفاءة العاملين في جميع الإدارات الحيوية ومناقشة ومعالجة التحديات التي تواجههم بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.
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