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ملتقى لتطوير المدراء المناوبين بتجمع جازان الصحي

9/4/2024 10:23:21 PM
(MENAFN- Al Watan) استعرض الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي، الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني، مؤشرات برنامج ((وازن)) خلال ورشة عمل برنامج ((وازن)) التي أقامتها الإدارة التنفيذية للتميز المؤسسي، وذلك بحضور قيادات التجمع ومدراء المنشآت الصحية ورؤساء الأقسام.
واستهل الشهراني حديثه بالتأكيد على أهمية برنامج ((وازن)) في تحقيق التميز المؤسسي وتحسين جودة الرعاية الصحية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول المؤشرات الرئيسية التي تم رصدها خلال الربع الثاني من العام الميلادي الحالي 2024، والتي تعكس جهود التجمع في تعزيز كفاءة العمل وتحسين تجربة المرضى.
وأشار إلى أن متابعة الأداء وقياس المؤشرات بشكل دوري يعد أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتجمع، مؤكدًا أهمية التعاون بين المنشآت الصحية لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع، بعد ذلك دشن ملتقى تطوير أداء المدراء المناوبين بمستشفيات المنطقة بحضور المدراء المناوبين بالمنشآت الصحية التابعة للتجمع.
وتم خلال الملتقى التعريف بالمهام الخاصة بالمدراء المناوبين، واستعراض أبرز التحديات التي تواجههم خلال المناوبات في الفترات المسائية والليلية والتوجيه بتوفير كافة المستلزمات التي تخلق بيئة عمل مثالية، وكذلك سبل تطوير أداء المدراء المناوبين والتعريف بمهام المدراء المناوبين والصلاحيات الإشرافية الإدارية الممنوحة له وارتباطه الداخلي والخارجي بالجهات الأخرى.
من جانبه استعرض مشرف المدراء المناوبين بتجمع جازان الصحي، الأستاذ وليد مخضري زعكان، عددًا من التحديات التي تواجه المدراء المناوبين أثناء مناوباتهم خارج الدوام الرسمي وأستمع لتوجيهات عدة من الرئيس التنفيذي تسعى لتذليل الصعاب التي تواجه مدراء المنشآت المناوبين.
وتأتي هذه الورشة ضمن خطة الورش الذي ينفذها تجمع جازان الصحي للرفع من كفاءة العاملين في جميع الإدارات الحيوية ومناقشة ومعالجة التحديات التي تواجههم بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.

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