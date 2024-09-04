مدير عام كونا السرد القصصي في الإعلام الحكومي أسلوب يواكب التطور التكنولوجي

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم أهمية السرد القصصي في الإعلام الحكومي، باعتباره أداة اتصال فعالة بين جهات ومؤسسات الدولة والجمهور وأسلوبا إعلاميا يواكب أدوات والتطور التكنولوجي.جاء ذلك خلال مشاركة د.السالم في جلسة حوارية نظمها نادي الشارقة للصحافة بعنوان «السرد القصصي.. تواصل إنساني في عصر الرقمنة»، ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدورته الـ 13 المقام في الشارقة ولمدة يومين.وقالت د.السالم خلال الجلسة التي شاركت بها أيضا الكاتبة السعودية ومدير تحرير صحيفة «الرياض» نوال الجبر والإعلامية والكاتبة البحرينية سوسن الشاعر وأدارها الإعلامي الكويتي د.محمد الوسمي إن السرد القصصي تكمن أهميته في إتاحة تقديم معلومات متعلقة بالجهة أو المؤسسة بأسلوب جاذب وبسيط ومبهر بصريا مع إرفاق صور أو فيديوهات ورسومات بيانية أو توضيحية ليرسخ في ذاكرة الجمهور بطريقة أسرع وأسهل من البيانات.

وأضافت ان السرد القصصي يقدم شرحا وافيا للمبادرات والمشاريع الحكومية بطريقة أكثر إقناعا للجمهور ويزيد من تفاعله مع الجهات والمؤسسات الحكومية، مبينة أن لـ «كونا» تجربة في السرد القصصي من خلال برنامج «يوميات مهنة».

وأوضحت أن السرد القصصي يخاطب جميع شرائح المجتمع ويراعي الفروقات التعليمية والثقافية بين الأفراد كما يلبي احتياجات الرأي العام لمعرفة الأخبار والأنشطة المتعلقة بالجهات والمؤسسات الحكومية ومن شأنه تعزيز ثقة المواطن بالإعلام الحكومي.

وحول التحديات التي تواجه الحكومات في تطبيق السرد القصصي في الإعلام الرقمي، ذكرت د.السالم أنها تكمن في عدم وجود كادر صحافي وإعلامي كاف لضخ مواد يومية بهذا الأسلوب وعدم وجود خبرات، فضلا عن حداثته في الإعلام الحكومي واعتماد الأسلوب التقليدي في نشر البيانات والمعلومات.

وأكدت د.السالم أن وسائل التواصل الاجتماعي أثبتت نجاح السرد القصصي ولقت إقبالا واسعا إلى جانب نجاح حملات التسويق من خلال هذا الأسلوب الذي يعد وسيلة فعالة في التأثير والتفاعل.

من جانبها، أكدت الكاتبة السعودية ومدير تحرير صحيفة «الرياض» نوال الجبر أهمية السرد القصصي في تعزيز التواصل وبناء الهوية ونقل الرسالة بشكل فعال وتعزيز الثقة والتفاعل بين الجمهور والمؤسسات.

وقالت الجبر إن إدخال السرد القصصي وجعله وسيلة اتصال أساسية ما بين الجمهور والمؤسسات يعد ثقافة مجتمعية ووسيلة ناجحة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وبدورها، أوضحت الإعلامية والكاتبة البحرينية سوسن الشاعر أنه يجب وضع استراتيجيات للاتصال الحكومي، مبينة على السرد القصصي لتحقيق تواصل أمثل بين الجانبين ومواكبة التطور.