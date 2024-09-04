مدير عام كونا السرد القصصي في الإعلام الحكومي أسلوب يواكب التطور التكنولوجي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكدت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم أهمية السرد القصصي في الإعلام الحكومي، باعتباره أداة اتصال فعالة بين جهات ومؤسسات الدولة والجمهور وأسلوبا إعلاميا يواكب أدوات التواصل الاجتماعي
والتطور التكنولوجي.
جاء ذلك خلال مشاركة د.السالم في جلسة حوارية نظمها نادي الشارقة للصحافة بعنوان «السرد القصصي.. تواصل إنساني في عصر الرقمنة»، ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدورته الـ 13 المقام في الشارقة ولمدة يومين.
وقالت د.السالم خلال الجلسة التي شاركت بها أيضا الكاتبة السعودية ومدير تحرير صحيفة «الرياض» نوال الجبر والإعلامية والكاتبة البحرينية سوسن الشاعر وأدارها الإعلامي الكويتي د.محمد الوسمي إن السرد القصصي تكمن أهميته في إتاحة تقديم معلومات متعلقة بالجهة أو المؤسسة بأسلوب جاذب وبسيط ومبهر بصريا مع إرفاق صور أو فيديوهات ورسومات بيانية أو توضيحية ليرسخ في ذاكرة الجمهور بطريقة أسرع وأسهل من البيانات.
وأضافت ان السرد القصصي يقدم شرحا وافيا للمبادرات والمشاريع الحكومية بطريقة أكثر إقناعا للجمهور ويزيد من تفاعله مع الجهات والمؤسسات الحكومية، مبينة أن لـ «كونا» تجربة في السرد القصصي من خلال برنامج «يوميات مهنة».
وأوضحت أن السرد القصصي يخاطب جميع شرائح المجتمع ويراعي الفروقات التعليمية والثقافية بين الأفراد كما يلبي احتياجات الرأي العام لمعرفة الأخبار والأنشطة المتعلقة بالجهات والمؤسسات الحكومية ومن شأنه تعزيز ثقة المواطن بالإعلام الحكومي.
وحول التحديات التي تواجه الحكومات في تطبيق السرد القصصي في الإعلام الرقمي، ذكرت د.السالم أنها تكمن في عدم وجود كادر صحافي وإعلامي كاف لضخ مواد يومية بهذا الأسلوب وعدم وجود خبرات، فضلا عن حداثته في الإعلام الحكومي واعتماد الأسلوب التقليدي في نشر البيانات والمعلومات.
وأكدت د.السالم أن وسائل التواصل الاجتماعي أثبتت نجاح السرد القصصي ولقت إقبالا واسعا إلى جانب نجاح حملات التسويق من خلال هذا الأسلوب الذي يعد وسيلة فعالة في التأثير والتفاعل.
من جانبها، أكدت الكاتبة السعودية ومدير تحرير صحيفة «الرياض» نوال الجبر أهمية السرد القصصي في تعزيز التواصل وبناء الهوية ونقل الرسالة بشكل فعال وتعزيز الثقة والتفاعل بين الجمهور والمؤسسات.
وقالت الجبر إن إدخال السرد القصصي وجعله وسيلة اتصال أساسية ما بين الجمهور والمؤسسات يعد ثقافة مجتمعية ووسيلة ناجحة لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وبدورها، أوضحت الإعلامية والكاتبة البحرينية سوسن الشاعر أنه يجب وضع استراتيجيات للاتصال الحكومي، مبينة على السرد القصصي لتحقيق تواصل أمثل بين الجانبين ومواكبة التطور.
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