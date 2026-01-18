403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
Football Games For Sunday, January 18, 2026
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Sunday, January 18, 2026, including match schedules and live broadcast information.
Times below are in Brasília time (BRT, GMT-3). All times use the 12-hour clock with AM/PM.
Spanish Liga F
08:00 AM – Alhama (F) x Barcelona (F)
Channels: DAZN
Serie A
08:30 AM – Parma x Genoa
Channels: Disney+
Italian Women's League
08:30 AM – Roma (F) x Sassuolo (F)
Channels: Canal GOAT
Campeonato Paraibano
09:00 AM – Botafogo-PB x Esporte de Patos
Channels: Canal GOAT e TH+; SBT Tambaú (TV e YouTube)
Ligue 1
09:00 AM – Strasbourg x Metz
Channels: Ligue1+; DAZN (selected markets)
LaLiga
10:00 AM – Getafe x Valencia
Channels: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Primeira Liga
10:30 AM – Santa Clara x Famalicão
Channels: Sport TV (Portugal); Megogo (selected markets)
Copinha (Quarterfinals)
11:00 AM – Grêmio x Ceará
Channels: Record e Xsports
Premier League
11:00 AM – Wolverhampton x Newcastle
Channels: ESPN e Disney+
Serie A
11:00 AM – Bologna x Fiorentina
Channels: Xsports e Disney+
Serie B
11:00 AM – Pescara x Modena
Channels: OneFootball
Bundesliga
11:30 AM – Stuttgart x Union Berlin
Channels: CazéTV e OneFootball
Italian Women's League
11:30 AM – Inter de Milão (F) x Juventus (F)
Channels: Canal GOAT
Saudi Pro League
12:15 PM – Al Hazem x Al Qadsiah
Channels: Canal GOAT; Bandplay; com; BandSports; Esporte na Band (YouTube)
LaLiga
12:15 PM – Atlético de Madrid x Alavés
Channels: ESPN 4 e Disney+
German 3rd Division
12:30 PM – Schweinfurt x Viktoria Colônia
Channels: OneFootball
Eredivisie
12:45 PM – Feyenoord x Sparta Rotterdam
Channels: Disney+
Serie B
01:15 PM – Palermo x Spezia
Channels: SportyNet (YouTube)
Premier League
01:30 PM – Aston Villa x Everton
Channels: Xsports e Disney+
Bundesliga
01:30 PM – Augsburg x Freiburg
Channels: RedeTV!; Canal GOAT; SportyNet; OneFootball
Serie A
02:00 PM – Torino x Roma
Channels: ESPN e Disney+
Turkish Süper Lig
02:00 PM – Alanyaspor x Fenerbahçe
Channels: ESPN 2 e Disney+
LaLiga
02:30 PM – Celta de Vigo x Rayo Vallecano
Channels: ESPN 4 e Disney+
Segunda División
02:30 PM – Burgos x Huesca
Channels: Disney+
Belgian Pro League
02:30 PM – Charleroi x Standard Liège
Channels: DAZN
Saudi Pro League
02:30 PM – Neom x Al Hilal
Channels: Canal GOAT e SporTV
Primeira Liga
03:00 PM – Tondela x Braga
Channels: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Primeira Liga
03:30 PM – Vitória Guimarães x Porto
Channels: Sport TV (Portugal); DAZN (selected markets)
Africa Cup of Nations (Final)
04:00 PM – Senegal x Morocco
Channels: Band; Bandplay; com; BandSports; Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Paulista
04:00 PM – Corinthians x São Paulo
Channels: TNT e HBO Max
Campeonato Baiano
04:00 PM – Porto-BA x Vitória
Channels: TV Brasil; TVE Bahia; TV Green
Campeonato Goiano
04:00 PM – Atlético-GO x Goiás
Channels: TV Brasil Central
Campeonato Potiguar
04:00 PM – América-RN x Laguna
Channels: Canal GOAT
Campeonato Pernambucano
04:00 PM – Maguary x Retrô
Channels: Canal GOAT
Greek Super League
04:00 PM – AEK x Panathinaikos
Channels: SportyNet (YouTube)
Campeonato Catarinense
04:30 PM – Santa Catarina x Joinville
Channels: SportyNet (TV e YouTube)
Serie A
04:45 PM – Milan x Lecce
Channels: ESPN 4 e Disney+
Ligue 1
04:45 PM – Lyon x Brest
Channels: CazéTV
LaLiga
05:00 PM – Real Sociedad x Barcelona
Channels: Disney+
Segunda División
05:00 PM – Córdoba x Málaga
Channels: Disney+
Campeonato Paulista
05:00 PM – São Bernardo x Noroeste
Channels: HBO Max
Campeonato Mato-Grossense
05:00 PM – Mixto x Cuiabá
Channels: Globo
Times below are in Brasília time (BRT, GMT-3). All times use the 12-hour clock with AM/PM.
Spanish Liga F
08:00 AM – Alhama (F) x Barcelona (F)
Channels: DAZN
Serie A
08:30 AM – Parma x Genoa
Channels: Disney+
Italian Women's League
08:30 AM – Roma (F) x Sassuolo (F)
Channels: Canal GOAT
Campeonato Paraibano
09:00 AM – Botafogo-PB x Esporte de Patos
Channels: Canal GOAT e TH+; SBT Tambaú (TV e YouTube)
Ligue 1
09:00 AM – Strasbourg x Metz
Channels: Ligue1+; DAZN (selected markets)
LaLiga
10:00 AM – Getafe x Valencia
Channels: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Primeira Liga
10:30 AM – Santa Clara x Famalicão
Channels: Sport TV (Portugal); Megogo (selected markets)
Copinha (Quarterfinals)
11:00 AM – Grêmio x Ceará
Channels: Record e Xsports
Premier League
11:00 AM – Wolverhampton x Newcastle
Channels: ESPN e Disney+
Serie A
11:00 AM – Bologna x Fiorentina
Channels: Xsports e Disney+
Serie B
11:00 AM – Pescara x Modena
Channels: OneFootball
Bundesliga
11:30 AM – Stuttgart x Union Berlin
Channels: CazéTV e OneFootball
Italian Women's League
11:30 AM – Inter de Milão (F) x Juventus (F)
Channels: Canal GOAT
Saudi Pro League
12:15 PM – Al Hazem x Al Qadsiah
Channels: Canal GOAT; Bandplay; com; BandSports; Esporte na Band (YouTube)
LaLiga
12:15 PM – Atlético de Madrid x Alavés
Channels: ESPN 4 e Disney+
German 3rd Division
12:30 PM – Schweinfurt x Viktoria Colônia
Channels: OneFootball
Eredivisie
12:45 PM – Feyenoord x Sparta Rotterdam
Channels: Disney+
Serie B
01:15 PM – Palermo x Spezia
Channels: SportyNet (YouTube)
Premier League
01:30 PM – Aston Villa x Everton
Channels: Xsports e Disney+
Bundesliga
01:30 PM – Augsburg x Freiburg
Channels: RedeTV!; Canal GOAT; SportyNet; OneFootball
Serie A
02:00 PM – Torino x Roma
Channels: ESPN e Disney+
Turkish Süper Lig
02:00 PM – Alanyaspor x Fenerbahçe
Channels: ESPN 2 e Disney+
LaLiga
02:30 PM – Celta de Vigo x Rayo Vallecano
Channels: ESPN 4 e Disney+
Segunda División
02:30 PM – Burgos x Huesca
Channels: Disney+
Belgian Pro League
02:30 PM – Charleroi x Standard Liège
Channels: DAZN
Saudi Pro League
02:30 PM – Neom x Al Hilal
Channels: Canal GOAT e SporTV
Primeira Liga
03:00 PM – Tondela x Braga
Channels: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Primeira Liga
03:30 PM – Vitória Guimarães x Porto
Channels: Sport TV (Portugal); DAZN (selected markets)
Africa Cup of Nations (Final)
04:00 PM – Senegal x Morocco
Channels: Band; Bandplay; com; BandSports; Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Paulista
04:00 PM – Corinthians x São Paulo
Channels: TNT e HBO Max
Campeonato Baiano
04:00 PM – Porto-BA x Vitória
Channels: TV Brasil; TVE Bahia; TV Green
Campeonato Goiano
04:00 PM – Atlético-GO x Goiás
Channels: TV Brasil Central
Campeonato Potiguar
04:00 PM – América-RN x Laguna
Channels: Canal GOAT
Campeonato Pernambucano
04:00 PM – Maguary x Retrô
Channels: Canal GOAT
Greek Super League
04:00 PM – AEK x Panathinaikos
Channels: SportyNet (YouTube)
Campeonato Catarinense
04:30 PM – Santa Catarina x Joinville
Channels: SportyNet (TV e YouTube)
Serie A
04:45 PM – Milan x Lecce
Channels: ESPN 4 e Disney+
Ligue 1
04:45 PM – Lyon x Brest
Channels: CazéTV
LaLiga
05:00 PM – Real Sociedad x Barcelona
Channels: Disney+
Segunda División
05:00 PM – Córdoba x Málaga
Channels: Disney+
Campeonato Paulista
05:00 PM – São Bernardo x Noroeste
Channels: HBO Max
Campeonato Mato-Grossense
05:00 PM – Mixto x Cuiabá
Channels: Globo
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment