Football Games For Sunday, January 18, 2026


2026-01-18 05:00:42
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Sunday, January 18, 2026, including match schedules and live broadcast information.

Times below are in Brasília time (BRT, GMT-3). All times use the 12-hour clock with AM/PM.
Spanish Liga F
08:00 AM – Alhama (F) x Barcelona (F)
Channels: DAZN
Serie A
08:30 AM – Parma x Genoa
Channels: Disney+
Italian Women's League
08:30 AM – Roma (F) x Sassuolo (F)
Channels: Canal GOAT
Campeonato Paraibano
09:00 AM – Botafogo-PB x Esporte de Patos
Channels: Canal GOAT e TH+; SBT Tambaú (TV e YouTube)
Ligue 1
09:00 AM – Strasbourg x Metz
Channels: Ligue1+; DAZN (selected markets)


LaLiga
10:00 AM – Getafe x Valencia
Channels: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Primeira Liga
10:30 AM – Santa Clara x Famalicão
Channels: Sport TV (Portugal); Megogo (selected markets)
Copinha (Quarterfinals)
11:00 AM – Grêmio x Ceará
Channels: Record e Xsports
Premier League
11:00 AM – Wolverhampton x Newcastle
Channels: ESPN e Disney+
Serie A
11:00 AM – Bologna x Fiorentina
Channels: Xsports e Disney+
Serie B
11:00 AM – Pescara x Modena
Channels: OneFootball
Bundesliga
11:30 AM – Stuttgart x Union Berlin
Channels: CazéTV e OneFootball
Italian Women's League
11:30 AM – Inter de Milão (F) x Juventus (F)
Channels: Canal GOAT
Saudi Pro League
12:15 PM – Al Hazem x Al Qadsiah
Channels: Canal GOAT; Bandplay; com; BandSports; Esporte na Band (YouTube)
LaLiga
12:15 PM – Atlético de Madrid x Alavés
Channels: ESPN 4 e Disney+
German 3rd Division
12:30 PM – Schweinfurt x Viktoria Colônia
Channels: OneFootball
Eredivisie
12:45 PM – Feyenoord x Sparta Rotterdam
Channels: Disney+
Serie B
01:15 PM – Palermo x Spezia
Channels: SportyNet (YouTube)
Premier League
01:30 PM – Aston Villa x Everton
Channels: Xsports e Disney+
Bundesliga
01:30 PM – Augsburg x Freiburg
Channels: RedeTV!; Canal GOAT; SportyNet; OneFootball
Serie A
02:00 PM – Torino x Roma
Channels: ESPN e Disney+
Turkish Süper Lig
02:00 PM – Alanyaspor x Fenerbahçe
Channels: ESPN 2 e Disney+
LaLiga
02:30 PM – Celta de Vigo x Rayo Vallecano
Channels: ESPN 4 e Disney+
Segunda División
02:30 PM – Burgos x Huesca
Channels: Disney+
Belgian Pro League
02:30 PM – Charleroi x Standard Liège
Channels: DAZN
Saudi Pro League
02:30 PM – Neom x Al Hilal
Channels: Canal GOAT e SporTV
Primeira Liga
03:00 PM – Tondela x Braga
Channels: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Primeira Liga
03:30 PM – Vitória Guimarães x Porto

Channels: Sport TV (Portugal); DAZN (selected markets)
Africa Cup of Nations (Final)
04:00 PM – Senegal x Morocco
Channels: Band; Bandplay; com; BandSports; Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Paulista
04:00 PM – Corinthians x São Paulo
Channels: TNT e HBO Max
Campeonato Baiano
04:00 PM – Porto-BA x Vitória
Channels: TV Brasil; TVE Bahia; TV Green
Campeonato Goiano
04:00 PM – Atlético-GO x Goiás
Channels: TV Brasil Central
Campeonato Potiguar
04:00 PM – América-RN x Laguna
Channels: Canal GOAT
Campeonato Pernambucano
04:00 PM – Maguary x Retrô
Channels: Canal GOAT
Greek Super League
04:00 PM – AEK x Panathinaikos
Channels: SportyNet (YouTube)
Campeonato Catarinense
04:30 PM – Santa Catarina x Joinville
Channels: SportyNet (TV e YouTube)
Serie A
04:45 PM – Milan x Lecce
Channels: ESPN 4 e Disney+
Ligue 1
04:45 PM – Lyon x Brest
Channels: CazéTV
LaLiga
05:00 PM – Real Sociedad x Barcelona
Channels: Disney+
Segunda División
05:00 PM – Córdoba x Málaga
Channels: Disney+
Campeonato Paulista
05:00 PM – São Bernardo x Noroeste
Channels: HBO Max
Campeonato Mato-Grossense
05:00 PM – Mixto x Cuiabá
Channels: Globo

The Rio Times

