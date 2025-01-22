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الصفدي: المنطقة تحتاج أن نتقدم فعلا في إنهاء الحرب على غزة والضفة الغربية

1/22/2025 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن المنطقة تحتاج أن نتقدم فعلا في إنهاء الحرب في غزة وإنهائها في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف خلال تصريحات صحفية لقناة "سكاي نيوز عربية" أنه "لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام إلا إذا كان هناك رؤية سياسية واضحة".
وأكد الصفدي على أن الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد، فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين؛ وهذا موقف ثابت راسخ لا يمكن أن يُفرض غيره علينا، مشيرا إلى أن "هناك في إسرائيل من يريد أن يفرض حلا أو يطرح سياقات نرفضها".
وأوضح أن التحدي الحالي ضمان ثبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية للشعب الفلسطيني الذي عاني كارثة حقيقة على مدى أكثر من عام".
وأكد على أنه لا يجوز السماح بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية، ونعمل مع الأشقاء في المنطقة وشركائنا بالمجتمع الدولي من أجل الحؤول دون ذلك، وأن يكون هناك أفق حقيقي، ويجب وقف الإجراءات الأحادية التي تدفع باتجاه التأزيم ووقف الخطوات التي تقوض حل الدولتين، وتأخذ الضفة باتجاه التصعيد والمواجهة.
وشدد الصفدي على أنه من الواجب أن تتوقف الحربان، وأن نتجه نحو العمل الجماعي على العودة لإيجاد جهد حقيقي يعالج جذور الصراع؛ وهو الاحتلال وحل يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
وأضاف الصفدي "بعد هذه التحديات، نذهب إلى عملية سياسية شاملة مرتكزة إلى وحدة الضفة الغربية وغزة، وتأخذنا إلى حل حقيقي على أساس تجسيد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة حرة ذات سيادة على التراب الوطني على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأكد على أن خطر تفجر الأوضاع في الضفة الغربية هو خطر على أمن المنطقة برمتها وقد يدفع إلى تأزيم إقليمي.

MENAFN22012025000208011052ID1109119298

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