افتتاح محطة شحن سيارات كهربائية في عجلون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افتتح المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" عبد الفتاح الكايد، اليوم الأربعاء، محطة شمالي عجلون لشحن السيارات الكهربائية.
وأكد الكايد أن هذا المشروع يأتي ضمن برامج الدعم الفني والمالي التي قدمتها المؤسسة خلال عام 2024، لتعزيز البنية التحتية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في المملكة، مشيرا إلى أن المحطة تعد الثانية من نوعها في مدينة عجلون ما يسهم في توفير خدمات شحن السيارات الكهربائية، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل المستدامة.
وقال إن المؤسسة تسعى دائمًا إلى دعم المشاريع الريادية والابتكارية، لا سيما تلك التي تعزز التنمية الاقتصادية في المحافظات، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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