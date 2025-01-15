افتتاح محطة شحن سيارات كهربائية في عجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" عبد الفتاح الكايد، اليوم الأربعاء، محطة شمالي عجلون لشحن السيارات الكهربائية.



وأكد الكايد أن هذا المشروع يأتي ضمن برامج الدعم الفني والمالي التي قدمتها المؤسسة خلال عام 2024، لتعزيز البنية التحتية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في المملكة، مشيرا إلى أن المحطة تعد الثانية من نوعها في مدينة عجلون ما يسهم في توفير خدمات شحن السيارات الكهربائية، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل المستدامة.



وقال إن المؤسسة تسعى دائمًا إلى دعم المشاريع الريادية والابتكارية، لا سيما تلك التي تعزز التنمية الاقتصادية في المحافظات، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.