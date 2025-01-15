أفضل عصير يساعدك على التخلص من الانتفاخ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يمكن أن يساعد الكيوي والموز والبابايا والزبادي والزنجبيل في أعراض الانتفاخ، بالإضافة إلى أن مذاقها رائع أيضًا.

وإذا تم إضافة الأناناس إلى الخليط، سيتميز المشروب بنكهة استوائية ذات طعم رائع ويمكن أن يساعد في ترويض الشعور بالامتلاء، بحسب ما ورد في موقع "إيتنغ ويل" Eating Well، المعني بالشؤون الصحية.



سواء كان الشخص يشعر بالانتفاخ بسبب ما يأكله أو بسبب الإمساك، فسوف يرغب في تجربة عصير البابايا والأناناس. إنه يحتوي على الموز والبابايا والأناناس والكيوي، وهي كلها فواكه غنية بالألياف ومضادات الأكسدة.



كما يحتوي العصير على الزنجبيل، وهو من العناصر الغذائية المعروفة بقدرتها على تهدئة المعدة، إلى جانب الزبادي، المليء بالبروبيوتيك الصديق للأمعاء. يتميز هذا العصير بأنه سميك وكريمي ويحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية.



نصائح مهمة

ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية لضمان الاستمتاع بفوائد المشروب المتنوعة، كما يلي:

. عند مزج العصير، ينبغي إضافة المكونات السائلة أولاً ثم يتم زيادة السرعة ببطء من منخفضة إلى عالية. تساعد تلك الخطوات على تكسير الفاكهة المجمدة الصلبة.

. يمكن استبدال الأناناس بالمانجو المجمدة."

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