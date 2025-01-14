شركة ومنصة Teammates.Ai تطلق الجيل الجديد من قوى العمل المدعومة بالذكاء الاصنطاعي مع جولة تمويلية ناحجة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع جولة ناجحة من التمويل، كشفت شركة ومنصة Teammates (منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز إنتاجية البشر المعروفة سابقاً باسم Uktob)، عن انطلاقتها الرسمية الجديدة المنبثقة من تحولها الاستراتيجي النوعي، والتي تتصدر معها موقع الريادة وقيادة التغيير الجوهري في طريقة عمل الشركات وأداء الأعمال من خلال ما تقوم به وتقدمه.



وتستهدف الانطلاقة الجديدة لـ Teammates إتاحة حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للقطاع المؤسسي، وتوسيع مجموعة حلول "زملاء الذكاء الاصطناعي" التي تطورها بالاعتماد على خبرتها التراكمية في هذا المجال، والتي تقدم عبرها خدمة الموظف الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتعمل كأدوات تستخدم قوة الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وتولي وظائف عمل بالكامل لدى الشركات الساعية للتحول الرقمي وتغيير أساليب أداء عملياتها التشغيلية.



وتأتي هذه الخطوة كامتداد طبيعي لما قامت به الشركة سابقاً، حيث كانت قد قدمت في عام 2024 أول مسؤولة خدمة عملاء افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، "راية"، مع قدرات عالية مكنتها من أداء وظائف عدة بما فيها إجراء المكالمات الصوتية، وإدارة البريد الوارد، في إطار من التكامل السلس مع البرمجيات لدعم جميع جوانب خدمة العملاء بفعالية.



ومع تبنيها لنهج التحول الاستراتيجي وكجزء منه، تطلق الشركة أول مسؤول افتراضي متخصص في عمليات المبيعات الداخلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع واجهة مستخدم سهلة وبسيطة. وفي إطار التحول وتعزيزاً له، حرصت الشركة على إثراء اللقدرات اللغوية التي تتميز بها مختلف حلولها التي تدعم 50 لغة بما فيها اللغة العربية، وذلك من خلال معالجة التنوع الكبير في اللغة العربية المحكية مع ميزة فهم لهجات المنطقة العربية والتحدث بها، الأمر الذي يعد ابتكاراً وإنجازاً استثنائياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وعلى هذا الشأن، عبّر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ومنصة Teammates، كريم عياد، عن سعادته بانطلاقة الشركة الجديدة بما تنطوي عليه من خدمات، قائلاً: "يمثل تغيير علامتنا وإطلاق العلامة الجديدة Teammates نقطة تحول نوعي ومحوري في رحلتنا نحو إعادة تشكيل الطريقة التي تستفيد بها الشركات من حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل؛ إذ أن خدمة "راية" وخدمة إدارة عمليات المبيعات الداخلية التي أطلقناها مؤخراً، ما هي إلا البداية للاستفادة من قوة عمل أوسع نطاقاً بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والمصممة للعمل جنباً إلى جنب مع قوى العمل البشرية."



وأضاف عياد بالقول: "شهدنا على الانعكاسات الإيجابية لهذا النهج الإيجابي في العمل من حيث خفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية وتمكين الموظفين من التركيز على التحديات الأكثر أولوية. ومع تقديم كل خدمة وما ينطوي عليها من موظفي ذكاء اصطناعي، ستتاح قدرات مبتكرة تفتح الآفاق وتوسع حدود الإمكانيات أمام الشركات المعاصرة، التي تمضي قدماً نحو توظيف التكنولوجيا في عملياتها، مما يزيد الكفاءة والابتكار والنمو."



ومن جانبها، قالت الشريكة العامة في الصندوق التمويلي Hustle Fund، إليزابيث ين: "تعمل شركة ومنصة Teammates، على تمهيد وقيادة الطريق في ما يتعلق بتبسيط العمل وتحسين الإنتاجية من خلال الذكاء الاصطناعي. ووسط التوقعات بأن يكون العام الجاري 2025 عاماً حافلاً بتبني النهج القائم على موظفي وزملاء الذكاء الاصطناعي، فإننا متحمسون بشأن التأثير المتزايد لهذه الحلول الذكية في الحياة اليومية بالأخص ضمن السياقات المهنية."



ويشار إلى أن شركة ومنصة Teammates تقود منذ بداياتها وقبل تحولها الاستراتيجي وإعادة تسميتها، سجلاً حافلاً من النجاحات من خلال الشراكة مع 5 جهات حكومية رائدة على مستوى مجلس دول التعاون الخليجي. ويذكر بأن الشركة كانت قد أطلقت أكبر بطولة ومسابقة لأفضل العقول والمواهب المتخصصة في هندسة الأوامر البرمجية على مستوى العالم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، وهو ما يبرهن على دورها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد اختيرت الشركة ضمن قائمة مبادرة أفضل 100 شركة من المستقبل في الإمارات من قبل وزارة الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، أحرزت الشركة نجاحاً كبيراً مع انتشار المساعد الذكي المتقدم للدردشة بالذكاء الاصطناعي "فهيم"، الذي أطلقته في وقت سابق، وذلك بشكل تلقائي غير مدفوع وفي غضون بضعة أشهر من إطلاقه، مسجلاً قاعدة مستخدمين زادت على 400 ألف مستخدم. وقد أسهمت هذه الإنجازات في زيادة جاذبية الشركة وتعزيز قدرتها على استقطاب التمويل من كبار مستثمري رأس المال الاستثماري العالمي والصناديق التمويلية بما في ذلك Fund Hustle في وادي السيليكون، وAccess Bridge Ventures، وOraseya Capital، فضلاً عن Beyond Capital، والعديد من مستثمري رأس المال المبكر البارزين.

