شركة ومنصة Teammates.Ai تطلق الجيل الجديد من قوى العمل المدعومة بالذكاء الاصنطاعي مع جولة تمويلية ناحجة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مع جولة ناجحة من التمويل، كشفت شركة ومنصة Teammates (منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز إنتاجية البشر المعروفة سابقاً باسم Uktob)، عن انطلاقتها الرسمية الجديدة المنبثقة من تحولها الاستراتيجي النوعي، والتي تتصدر معها موقع الريادة وقيادة التغيير الجوهري في طريقة عمل الشركات وأداء الأعمال من خلال ما تقوم به وتقدمه.
وتستهدف الانطلاقة الجديدة لـ Teammates إتاحة حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للقطاع المؤسسي، وتوسيع مجموعة حلول "زملاء الذكاء الاصطناعي" التي تطورها بالاعتماد على خبرتها التراكمية في هذا المجال، والتي تقدم عبرها خدمة الموظف الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتعمل كأدوات تستخدم قوة الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وتولي وظائف عمل بالكامل لدى الشركات الساعية للتحول الرقمي وتغيير أساليب أداء عملياتها التشغيلية.
وتأتي هذه الخطوة كامتداد طبيعي لما قامت به الشركة سابقاً، حيث كانت قد قدمت في عام 2024 أول مسؤولة خدمة عملاء افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، "راية"، مع قدرات عالية مكنتها من أداء وظائف عدة بما فيها إجراء المكالمات الصوتية، وإدارة البريد الوارد، في إطار من التكامل السلس مع البرمجيات لدعم جميع جوانب خدمة العملاء بفعالية.
ومع تبنيها لنهج التحول الاستراتيجي وكجزء منه، تطلق الشركة أول مسؤول افتراضي متخصص في عمليات المبيعات الداخلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع واجهة مستخدم سهلة وبسيطة. وفي إطار التحول وتعزيزاً له، حرصت الشركة على إثراء اللقدرات اللغوية التي تتميز بها مختلف حلولها التي تدعم 50 لغة بما فيها اللغة العربية، وذلك من خلال معالجة التنوع الكبير في اللغة العربية المحكية مع ميزة فهم لهجات المنطقة العربية والتحدث بها، الأمر الذي يعد ابتكاراً وإنجازاً استثنائياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى هذا الشأن، عبّر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ومنصة Teammates، كريم عياد، عن سعادته بانطلاقة الشركة الجديدة بما تنطوي عليه من خدمات، قائلاً: "يمثل تغيير علامتنا وإطلاق العلامة الجديدة Teammates نقطة تحول نوعي ومحوري في رحلتنا نحو إعادة تشكيل الطريقة التي تستفيد بها الشركات من حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل؛ إذ أن خدمة "راية" وخدمة إدارة عمليات المبيعات الداخلية التي أطلقناها مؤخراً، ما هي إلا البداية للاستفادة من قوة عمل أوسع نطاقاً بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والمصممة للعمل جنباً إلى جنب مع قوى العمل البشرية."
وأضاف عياد بالقول: "شهدنا على الانعكاسات الإيجابية لهذا النهج الإيجابي في العمل من حيث خفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية وتمكين الموظفين من التركيز على التحديات الأكثر أولوية. ومع تقديم كل خدمة وما ينطوي عليها من موظفي ذكاء اصطناعي، ستتاح قدرات مبتكرة تفتح الآفاق وتوسع حدود الإمكانيات أمام الشركات المعاصرة، التي تمضي قدماً نحو توظيف التكنولوجيا في عملياتها، مما يزيد الكفاءة والابتكار والنمو."
ومن جانبها، قالت الشريكة العامة في الصندوق التمويلي Hustle Fund، إليزابيث ين: "تعمل شركة ومنصة Teammates، على تمهيد وقيادة الطريق في ما يتعلق بتبسيط العمل وتحسين الإنتاجية من خلال الذكاء الاصطناعي. ووسط التوقعات بأن يكون العام الجاري 2025 عاماً حافلاً بتبني النهج القائم على موظفي وزملاء الذكاء الاصطناعي، فإننا متحمسون بشأن التأثير المتزايد لهذه الحلول الذكية في الحياة اليومية بالأخص ضمن السياقات المهنية."
ويشار إلى أن شركة ومنصة Teammates تقود منذ بداياتها وقبل تحولها الاستراتيجي وإعادة تسميتها، سجلاً حافلاً من النجاحات من خلال الشراكة مع 5 جهات حكومية رائدة على مستوى مجلس دول التعاون الخليجي. ويذكر بأن الشركة كانت قد أطلقت أكبر بطولة ومسابقة لأفضل العقول والمواهب المتخصصة في هندسة الأوامر البرمجية على مستوى العالم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، وهو ما يبرهن على دورها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد اختيرت الشركة ضمن قائمة مبادرة أفضل 100 شركة من المستقبل في الإمارات من قبل وزارة الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، أحرزت الشركة نجاحاً كبيراً مع انتشار المساعد الذكي المتقدم للدردشة بالذكاء الاصطناعي "فهيم"، الذي أطلقته في وقت سابق، وذلك بشكل تلقائي غير مدفوع وفي غضون بضعة أشهر من إطلاقه، مسجلاً قاعدة مستخدمين زادت على 400 ألف مستخدم. وقد أسهمت هذه الإنجازات في زيادة جاذبية الشركة وتعزيز قدرتها على استقطاب التمويل من كبار مستثمري رأس المال الاستثماري العالمي والصناديق التمويلية بما في ذلك Fund Hustle في وادي السيليكون، وAccess Bridge Ventures، وOraseya Capital، فضلاً عن Beyond Capital، والعديد من مستثمري رأس المال المبكر البارزين.
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