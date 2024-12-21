السفارة السورية في الأردن تمنح السوريين تذكرة مرور مجانية للعودة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت السفارة السورية في الأردن، عن منح السوريين تذكرة مرور مجانية – صالحة لمدة شهر واحد فقط – للعودة إلى بلادهم.
وكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك))، اليوم السبت: ((الإخوة المواطنون أبناء الجالية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية، تعلن السفارة عن تقديم خدمة إصدار تذكرة المرور للعودة الى سورية (مجانا) مدتها شهر واحد فقط غير قابلة للتجديد)).
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