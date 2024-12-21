Saturday, 21 December 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفارة السورية في الأردن تمنح السوريين تذكرة مرور مجانية للعودة

12/21/2024 8:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة السورية في الأردن، عن منح السوريين تذكرة مرور مجانية – صالحة لمدة شهر واحد فقط – للعودة إلى بلادهم.
وكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك))، اليوم السبت: ((الإخوة المواطنون أبناء الجالية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية، تعلن السفارة عن تقديم خدمة إصدار تذكرة المرور للعودة الى سورية (مجانا) مدتها شهر واحد فقط غير قابلة للتجديد)).








MENAFN21122024000208011052ID1109019465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث