Friday, 20 December 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفاصيل الحالة الجوية غدا السبت (تحذيرات)

12/20/2024 3:10:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية يوم غدا السبت .


كما حذرت من تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية، والبادية، والسهول.


وأفادت الأرصاد بأنه يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس نهارًا باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


أما ليلاً، فيكون الطقس باردًا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

MENAFN20122024000208011052ID1109018077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث