تفاصيل الحالة الجوية غدا السبت (تحذيرات)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية يوم غدا السبت .
كما حذرت من تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية، والبادية، والسهول.
وأفادت الأرصاد بأنه يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس نهارًا باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما ليلاً، فيكون الطقس باردًا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
MENAFN20122024000208011052ID1109018077
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.