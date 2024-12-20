تفاصيل الحالة الجوية غدا السبت (تحذيرات)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية يوم غدا السبت .



كما حذرت من تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية، والبادية، والسهول.



وأفادت الأرصاد بأنه يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس نهارًا باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



أما ليلاً، فيكون الطقس باردًا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.