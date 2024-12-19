تتويج فرقة 'Mandalab' بلقب 'Arabs Got Talent'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أسدل برنامج المواهب العربي "آربز غوت تالنت Arabs Got Talent"، الستار على موسمه السابع، بفوز فرقة "Mandalab" الاستعراضية المكونة من مجموعة فتيات بلقب المسابقة وجائزتها.وشهدت الحلقة الختامية من البرنامج، الكثير من المفاجآت والعروض



12 فرقة متنافسة

تنافس على لقب المسابقة في يومها الختامي 12 فرقة من دول مختلفة، أبرزها فريق "Inspire Dance" المصري، و"سارة وسمير"، ويحيى الزغبي من تونس، و"كورال نجد" السعودي، ونيو من لبنان، الذي أشعل مسرح المسابقة بعرض توازن وتركيز مليء بالحماس.

وبعد أدائهم الذي أثار إعجاب الجمهور، وجه عضو لجنة التحكيم باسم يوسف سؤاله إلى فرقة "سارة وسمير"، حول مدى لعبهما "التايكوندو"، لتفاجئه سارة بأنها حاصلة على لقب أسرع فتاة بالعالم في الركلات الجانبية، ودخلت موسعة غينيس مرتين.

مفاجأة

بدورها، فاجأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عضو لجنة تحكيم المسابقة، جمهورها بأغنية جديدة على مسرح "آربز غوت تالنت"، أشعلت خلالها حماس الجمهور وتصفيق لجنة التحكيم.

جائزة

قبل الإعلان عن الفرقة الفائزة بلقب الموسم السابع، حرص جميع المتنافسين الـ 12، على التجمع حول سيارة ماركة "نيسان" التي ستحصل عليها الفرقة الفائزة، والتقطوا الصور التذكارية بداخلها.

قدمت فرقة Mandalab" العرض الأخير في نهائيات المسابقة، حيث أبهرت الجمهور ولجنة التحكيم، لتحصل في الختام على لقب الموسم السابع بتصويت الجمهور، وجائزة مالية قدرها 250 ألف ريال سعودي، بجانب السيارة.

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