استقرار أسعار النفط وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

(MENAFN
) ظلت أسعار النفط مستقرة نسبيًا صباح يوم الأربعاء، حيث اتخذ المستثمرون نهجًا حذرًا في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم. يراقب المشاركون في السوق عن كثب أي إشارات قد تؤثر على النمو الاقتصادي وطلب النفط.
شهدت العقود الآجلة لخام برنت زيادة طفيفة، حيث ارتفعت بمقدار 12 سنتًا أو 0.16 بالمئة لتصل إلى 73.31 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا أو 0.16 بالمئة ليصل إلى 70.19 دولارًا للبرميل. جاءت هذه الزيادة الطفيفة بينما ينتظر المتداولون قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الذي يُتوقع أن يكون ثالث خفض لأسعار الفائدة منذ بداية دورة التيسير النقدي.
من المتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما سيكون له تداعيات على الاقتصاد الأوسع، بما في ذلك سوق النفط. يعتقد المحللون أن الخفض نفسه مهم، ولكن التركيز الأكبر لسوق النفط سيكون على أي توجيهات تتعلق بحركة الفائدة في عام 2025. عادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من الطلب على النفط.
في تطورات أخرى، تبنت الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء حزمة العقوبات الخامسة عشرة ضد روسيا ردًا على حربها المستمرة مع أوكرانيا. شملت هذه الحزمة إضافة 33 سفينة أخرى من أسطول روسيا المظلم، الذي يستخدم لنقل النفط الخام أو المنتجات النفطية. كما فرضت بريطانيا عقوبات على 20 سفينة بسبب نقلها النفط الروسي بشكل غير قانوني. بينما من المرجح أن تؤدي هذه العقوبات إلى زيادة تقلبات أسعار النفط، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في تقليص قدرة روسيا على المشاركة في تجارة النفط العالمية.
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