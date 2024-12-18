هوندا ونيسان تناقشان اندماج محتمل لمكافحة المنافسة الصينية في سوق السيارات

(MENAFN
) أعلنت شركتا هوندا ونيسان أنهما تجريان مناقشات بشأن اندماج محتمل أو تعاون مستقبلي. تأتي هذه المحادثات في وقت تواجه فيه نيسان تراجعًا في نتائجها المالية وتحديات كبيرة في السوق الصينية التنافسية. وأكدت الشركتان في بيان مشترك يوم الأربعاء، عقب تقرير نشرته صحيفة "نيكي" اليابانية، أن المحادثات لا تزال جارية، مع التأكيد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن.
إذا تم المضي قدمًا في الاندماج، ستصبح هوندا ونيسان ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، بإنتاج سنوي يبلغ 7.6 مليون مركبة. وسيضعهما هذا في مركز متقدم على معظم المنافسين العالميين، مع بقاء شركتي تويوتا وفولكسفاغن فقط في مرتبة أعلى من حيث الإنتاج، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. وستشكل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في المشهد العالمي لصناعة السيارات.
تشهد صناعة السيارات اليابانية عملية إعادة هيكلة تؤدي إلى تشكيل مجموعتين رئيسيتين. الأولى تقودها شركة تويوتا، التي تمتلك حصصًا في شركات مثل سوبارو ومازدا وسوزوكي. أما المجموعة الثانية فتشمل هوندا ونيسان وميتسوبيشي، حيث تمتلك نيسان بالفعل حصة قدرها 25 بالمئة في ميتسوبيشي. ويعكس هذا التوجه الناشئ اتجاهًا أوسع للتعاون وإعادة الهيكلة داخل الصناعة.
يمكن أن يكون للشراكة المحتملة بين هوندا ونيسان تأثيرات كبيرة على الأسواق اليابانية والعالمية لصناعة السيارات. من المتوقع أن تعيد هذه الخطوة تشكيل ديناميكيات المنافسة، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية سريع النمو، حيث تتسابق الشركات المصنعة لتأمين مكانة رائدة في ظل المنافسة الشرسة والابتكار السريع.
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