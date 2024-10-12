غارة إسرائيلية تستشهد شخصًا وتجرح آخر في جنوب لبنان

غارة إسرائيلية تستشهد شخصًا وتجرح آخر في جنوب لبنان
التاريخ
10/12/2024 9:11:56 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 12 تشرين الأول( بترا)- استشهد شخص وأصيب آخر في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة النبطية التحتا جنوب لبنان.
وأفاد مصدر أمني لبناني مراسل وكالة الانباء الاردنية "بترا" في بيروت أن غارة قوية استهدفت مبنى في منطقة معيان على طريق عام نهر إبراهيم - قرطبا في مدينة جبيل شرق بيروت.
كما تم تسجيل غارات متتالية على بلدات برجا وزبقين ويارين وقانا وبرج الشمالي والحلوسية جنوب لبنان.
--(بترا )
ع ط
12/10/2024 15:16:12
MENAFN12102024000117011021ID1108772519
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