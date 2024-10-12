غارة إسرائيلية تستشهد شخصًا وتجرح آخر في جنوب لبنان

بيروت 12 تشرين الأول( بترا)- استشهد شخص وأصيب آخر في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة النبطية التحتا جنوب لبنان. وأفاد مصدر أمني لبناني مراسل وكالة الانباء الاردنية "بترا" في بيروت أن غارة قوية استهدفت مبنى في منطقة معيان على طريق عام نهر إبراهيم - قرطبا في مدينة جبيل شرق بيروت. كما تم تسجيل غارات متتالية على بلدات برجا وزبقين ويارين وقانا وبرج الشمالي والحلوسية جنوب لبنان. --(بترا ) ع ط 12/10/2024 15:16:12

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