جهاز قطر للاستثمار يخفض حصته في سينسبري

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر جهاز قطر للاستثمار ، أكبر مساهم في سينسبري، بيع أسهم بقيمة 306 ملايين جنيه إسترليني (399 مليون دولار) في مجموعة متاجر السوبر ماركت البريطانية.
بحسب إفصاحات تنظيمية، عرض جهاز قطر للاستثمار 109.4 مليون سهم بسعر 280 بنسا، أي نحو خمسة بالمئة من حصته.
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وقبل العرض، كانت حصة جهاز قطر للاستثمار في سينسبري 14.2 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وارتفعت أسهم شركة سينسبري، التي لديها حصة تزيد على 15 بالمئة من سوق متاجر البقالة في بريطانيا وتأتي ثانية من حيث الحصة السوقية بعد تيسكو، أكثر من 12 بالمئة خلال العام الماضي. وأغلقت أمس الخميس عند 288 بنسا.
المصدر:
MENAFN11102024000202011048ID1108771058
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