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جهاز قطر للاستثمار يخفض حصته في سينسبري

10/11/2024 2:29:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قرر جهاز قطر للاستثمار ، أكبر مساهم في سينسبري، بيع أسهم بقيمة 306 ملايين جنيه إسترليني (399 مليون دولار) في مجموعة متاجر السوبر ماركت البريطانية.

بحسب إفصاحات تنظيمية، عرض جهاز قطر للاستثمار 109.4 مليون سهم بسعر 280 بنسا، أي نحو خمسة بالمئة من حصته.

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وقبل العرض، كانت حصة جهاز قطر للاستثمار في سينسبري 14.2 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وارتفعت أسهم شركة سينسبري، التي لديها حصة تزيد على 15 بالمئة من سوق متاجر البقالة في بريطانيا وتأتي ثانية من حيث الحصة السوقية بعد تيسكو، أكثر من 12 بالمئة خلال العام الماضي. وأغلقت أمس الخميس عند 288 بنسا.

المصدر:

MENAFN11102024000202011048ID1108771058

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