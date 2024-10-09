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قناة إسرائيلية: مفاوضات غير علنية للتهدئة في الساحات كافة

10/9/2024 7:09:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - كشفت القناة العبرية "12" عن مفاوضات قالت إنها سرية، تجريها الولايات المتحدة ودول عربية، لمناقشة مقترح لوقف إطلاق النار في "الساحات كافة".

وذكرت القناة أن موقف حركة "حماس" لم يتضح في المفاوضات التي لا تشارك فيها إسرائيل حاليًّا، مشيرة إلى أن الأخيرة تعتبر نفسها في موقع قوة لفرض الشروط في أي صفقات مقبلة.

وقال مسؤولون إسرائيليون لم يكشف التقرير هويتهم:“نحن حاليًّا في نقطة قوة، وسيكون وقف إطلاق النار بشروطنا بما في ذلك، انسحاب "حزب الله” من شمال الليطاني وتفكيك جميع مجمعاته العسكرية في المناطق القريبة من الحدود".

وأكدت القناة العبرية، أن موقف الحرب في غزة ليس معروفًا، "نظرًا لتعقيد الموقف في ظل رغبة إسرائيل في القتال حتى بعد تنفيذ صفقة رهائن، ومن ناحية أخرى رغبة حماس في التأكد من توقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الحديث عن المفاوضات المتوقع عدم نجاحها، جاء بالتزامن مع "علامة الحياة" التي أظهرها زعيم حركة حماس يحيى السنوار بعد أيام من الانقطاع، على حد تعبيرها.

والمفارقة، بحسب التقرير، أن الحديث عن الصفقة، يأتي في وقت "تهدد" فيه قطر قيادات حركة حماس للتجاوب مع مقترحات وقف إطلاق النار والرهائن.

وتقول القناة الإسرائيلية إن "قطر هددت قيادات حماس بعدم المشاركة في تمويل إعادة الإعمار بقطاع غزة بعد الحرب، وتجميد أصولهم المالية في البنوك".


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