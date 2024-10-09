قناة إسرائيلية: مفاوضات غير علنية للتهدئة في الساحات كافة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - كشفت القناة العبرية "12" عن مفاوضات قالت إنها سرية، تجريها الولايات المتحدة ودول عربية، لمناقشة مقترح لوقف إطلاق النار في "الساحات كافة".
وذكرت القناة أن موقف حركة "حماس" لم يتضح في المفاوضات التي لا تشارك فيها إسرائيل حاليًّا، مشيرة إلى أن الأخيرة تعتبر نفسها في موقع قوة لفرض الشروط في أي صفقات مقبلة.
وقال مسؤولون إسرائيليون لم يكشف التقرير هويتهم:“نحن حاليًّا في نقطة قوة، وسيكون وقف إطلاق النار بشروطنا بما في ذلك، انسحاب "حزب الله” من شمال الليطاني وتفكيك جميع مجمعاته العسكرية في المناطق القريبة من الحدود".
وأكدت القناة العبرية، أن موقف الحرب في غزة ليس معروفًا، "نظرًا لتعقيد الموقف في ظل رغبة إسرائيل في القتال حتى بعد تنفيذ صفقة رهائن، ومن ناحية أخرى رغبة حماس في التأكد من توقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".
وأشارت إلى أن الحديث عن المفاوضات المتوقع عدم نجاحها، جاء بالتزامن مع "علامة الحياة" التي أظهرها زعيم حركة حماس يحيى السنوار بعد أيام من الانقطاع، على حد تعبيرها.
والمفارقة، بحسب التقرير، أن الحديث عن الصفقة، يأتي في وقت "تهدد" فيه قطر قيادات حركة حماس للتجاوب مع مقترحات وقف إطلاق النار والرهائن.
وتقول القناة الإسرائيلية إن "قطر هددت قيادات حماس بعدم المشاركة في تمويل إعادة الإعمار بقطاع غزة بعد الحرب، وتجميد أصولهم المالية في البنوك".
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