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قراصنة يخترقون مواقع رياضية إسرائيلية وهذا ما كتبوه

10/8/2024 6:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أفادت القناة 14 الإسرائيلية إن قراصنة اخترقوا عددا من المواقع الرياضية الإسرائيلية بما في ذلك الموقع الرسمي لنادي مكابي تل أبيب، وهبوعيل تل أبيب، وهبوعيل. واتحاد كرة السلة وكرة اليد والسباحة حماس وكتبوا عبارة "غزة إلى الأبد، الحرب بدأت - استعدوا".

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن القراصنة اخترقوا أيضا المواقع الرسمية للاعبين إسرائيليين في مكابي "تل أبيب" في كرة السلة، وهبوعيل "تل أبيب" في كرة السلة، وهبوعيل بئر السبع في كرة القدم، ومكابي ريشون لتسيون في كرة السلة.

وأفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن القراصنة اخترقوا مواقع رياضية إسرائيلية عدة ووضعوا على صفحات تلك المواقع المخترقة صورة أبو عبيدة وعبارات مناهضة لإسرائيل وحربها على قطاع غزة.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه، "لم يتضح بعد مدى الضرر الناجم عن اختراق المواقع المختلفة".

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