قراصنة يخترقون مواقع رياضية إسرائيلية وهذا ما كتبوه

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- أفادت القناة 14 الإسرائيلية إن قراصنة اخترقوا عددا من المواقع الرياضية الإسرائيلية بما في ذلك الموقع الرسمي لنادي مكابي تل أبيب، وهبوعيل تل أبيب، وهبوعيل. واتحاد كرة السلة وكرة اليد والسباحة حماس وكتبوا عبارة "غزة إلى الأبد، الحرب بدأت - استعدوا".
وبحسب القناة الإسرائيلية فإن القراصنة اخترقوا أيضا المواقع الرسمية للاعبين إسرائيليين في مكابي "تل أبيب" في كرة السلة، وهبوعيل "تل أبيب" في كرة السلة، وهبوعيل بئر السبع في كرة القدم، ومكابي ريشون لتسيون في كرة السلة.
وأفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن القراصنة اخترقوا مواقع رياضية إسرائيلية عدة ووضعوا على صفحات تلك المواقع المخترقة صورة أبو عبيدة وعبارات مناهضة لإسرائيل وحربها على قطاع غزة.
وقالت القناة الإسرائيلية إنه، "لم يتضح بعد مدى الضرر الناجم عن اختراق المواقع المختلفة".
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