Tuesday, 08 October 2024 09:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تظاهرات تجوب مدنا أميركية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

10/8/2024 2:13:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN– تظاهر عشرات الآلاف من النشطاء، وطلبة الجامعات، والمناصرين للقضية الفلسطينية في الشوارع الأميركية، لليوم الرابع على التوالي، ضمن فعاليات التنديد باستمرار العدوان على قطاع غزة، مع مرور عام كامل على "الابادة الجماعية" المتصاعدة، دون توقف.

وخرجت مسيرة ضخمة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا تطالب
بإنهاء العدوان، فيما خرجت أخرى في حي مانهاتن بولاية نيويورك جابت شوارع الحي، واهم شوارعه الاقتصادية (وول ستريت، تايم سكوير)، كما نظمت مسيرة داخل اروقة جامعة "كولومبيا"، لمطالبة ادارة الجامعة بقطع علاقاتها مع دولة الاحتلال، انضم بعدها الطلبة للمسيرات في الولاية.

ونظمت مظاهرة أخرى في جامعة جنوب كاليفورنيا، تنديداً باستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، غادر طلاب جامعة "تكساس" مقاعد الدراسة،
تضامنا مع فلسطين ولبنان،
ولمطالبة
إدارة الجامعة بسحب استثماراتها من "إسرائيل"، وشركات الأسلحة التي تدعم دولة الاحتلال.

MENAFN08102024000205011050ID1108756026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث