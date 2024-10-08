تظاهرات تجوب مدنا أميركية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك/PNN– تظاهر عشرات الآلاف من النشطاء، وطلبة الجامعات، والمناصرين للقضية الفلسطينية في الشوارع الأميركية، لليوم الرابع على التوالي، ضمن فعاليات التنديد باستمرار العدوان على قطاع غزة، مع مرور عام كامل على "الابادة الجماعية" المتصاعدة، دون توقف.
وخرجت مسيرة ضخمة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا تطالب
بإنهاء العدوان، فيما خرجت أخرى في حي مانهاتن بولاية نيويورك جابت شوارع الحي، واهم شوارعه الاقتصادية (وول ستريت، تايم سكوير)، كما نظمت مسيرة داخل اروقة جامعة "كولومبيا"، لمطالبة ادارة الجامعة بقطع علاقاتها مع دولة الاحتلال، انضم بعدها الطلبة للمسيرات في الولاية.
ونظمت مظاهرة أخرى في جامعة جنوب كاليفورنيا، تنديداً باستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.
وفي السياق، غادر طلاب جامعة "تكساس" مقاعد الدراسة،
تضامنا مع فلسطين ولبنان،
ولمطالبة
إدارة الجامعة بسحب استثماراتها من "إسرائيل"، وشركات الأسلحة التي تدعم دولة الاحتلال.
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