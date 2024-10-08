تظاهرات تجوب مدنا أميركية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/PNN– تظاهر عشرات الآلاف من النشطاء، وطلبة الجامعات، والمناصرين للقضية الفلسطينية في الشوارع الأميركية، لليوم الرابع على التوالي، ضمن فعاليات التنديد باستمرار العدوان على قطاع غزة، مع مرور عام كامل على "الابادة الجماعية" المتصاعدة، دون توقف.

وخرجت مسيرة ضخمة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا تطالب

بإنهاء العدوان، فيما خرجت أخرى في حي مانهاتن بولاية نيويورك جابت شوارع الحي، واهم شوارعه الاقتصادية (وول ستريت، تايم سكوير)، كما نظمت مسيرة داخل اروقة "كولومبيا"، لمطالبة ادارة الجامعة بقطع علاقاتها مع دولة الاحتلال، انضم بعدها الطلبة للمسيرات في الولاية.

ونظمت مظاهرة أخرى في جامعة جنوب كاليفورنيا، تنديداً باستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، غادر طلاب جامعة "تكساس" مقاعد الدراسة،

تضامنا مع فلسطين ولبنان،

ولمطالبة

إدارة الجامعة بسحب استثماراتها من "إسرائيل"، وشركات الأسلحة التي تدعم دولة الاحتلال.